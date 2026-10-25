Una empresa francesa lleva un año intentando lanzar una cámara para competir con Japón. El problema no es solo el precio

El mercado de la fotografía profesional lleva décadas dominado por firmas japonesas como Sony, Canon, Nikon o Fujifilm. En Europa también tenemos dignos representantes, como Leica, Hasselblad (sueca aunque pertenezca a DJI) o Pixii. Eso en lo que a marcas plenamente establecidas, porque hay una francesa que está intentando sacar la cabecita: Esquisse.

Un diseño ultracompacto en aluminio. Esquisse anunció su cámara en 2025 con un horizonte marcado justo donde nos encontramos ahora: el cuarto trimestre de 2026. La cámara combina un chasis unibody mecanizado en aluminio con un tamaño muy compacto. Incorpora un visor electrónico OLED con un esquema de control minimalista y con escasos diales físicos. Para quienes vengan del móvil, la Esquisse Camera centra su control en la pantalla táctil.

Si bien la cámara tenía previsto su lanzamiento para estas fechas, un comunicado en Instagram deja entrever que podría retrasarse sin fecha. Según la marca francesa:

"Durante el último año hemos estado trabajando en una nueva electrónica, una nueva arquitectura de procesamiento de imagen y un software desarrollado internamente. Algunas decisiones ya están claras, mientras que otras todavía están por definir".

"Aún no estamos preparados para desvelarlo todo. Pero queríamos compartir en qué punto nos encontramos y agradeceros vuestra paciencia".

Conforme a las especificaciones oficiales (y provisionales), la Esquisse Camera se apoya en un sensor micro cuatro tercios de alta resolución (no han comunicado los megapíxeles), incluye soporte para micro SD como almacenamiento y una batería que promete más de 300 disparos con una carga. La cámara resiste el polvo y las salpicaduras.

Micro cuatro tercios. Apostar por este estándar garantiza acceso a un amplio repertorio de objetivos desarrollado durante años por marcas como OM System, Panasonic, Sigma o Tamron. Porque la Esquisse Camera será compatible con todos los objetivos intercambiables con montura micro cuatro tercios, incluido el autoenfoque. Siempre según la marca.

El obstáculo: 2.000 dólares. No es precisamente un precio barato, sobre todo porque la competencia japonesa es mucho más agresiva en este segmento. Por ejemplo, la actual OM System PEN ofrece cuidada estética retro, autoenfoque moderno y visor integrado por unos 1.000 euros, la mitad de lo que costará la opción francesa. O la Fujifilm X-E5, por unos 1.650 euros. La primera ya puede reservarse y la segunda está a la venta. Mientras tanto, Esquisse todavía tiene que demostrar que su cámara estará a la altura de esa competencia.

Europa y sus dificultades. El caso de Esquisse refleja el enorme problema de la electrónica de consumo con origen europeo: tener una buena idea no basta para competir con los gigantes asiáticos. Europa conserva fabricantes de prestigio como Leica, Hasselblad o la francesa Pixii, pero buena parte de su oferta apunta al mercado especializado. Japón cuenta con décadas de experiencia, enormes cadenas de producción y catálogos consolidados, mientras que China ha ganado terreno en cámaras de acción y vídeo con empresas como DJI o Insta360. Por no hablar de sus smartphones, cada vez más especializados en fotografía.

Para un pequeño fabricante europeo, desarrollar la electrónica, conseguir los componentes, garantizar la producción y ofrecer soporte supone un desafío gigantesco. Esquisse quiere competir con Japón, pero antes tiene que superar una prueba más inmediata: conseguir fabricar y vender su primera cámara. De momento aún no lo ha conseguido.

Vía | GameStar

Imagen de portada | Esquisse editada

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