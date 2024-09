La nueva DJI Osmo Action 5 Pro va directa a la yugular de GoPro con dos armas: resistencia y encuadre automático

DJI acaba de anunciar una nueva cámara de acción cuyo objetivo no es, ni más ni menos, que poner contra las cuerdas a la reina de este segmento: GoPro. La empresa conocida por sus drones ha lanzado hoy la DJI Osmo Action 5 Pro, una cámara con encuadre y seguimiento de objetivos integrado que busca conquistar a los creadores de contenido. Su precio parte de los 379 euros para el pack más básico y esto es lo que ofrece.

Un acabado precioso y doble pantalla. La DJI Osmo Action 5 Pro tiene un enorme objetivo en el frontal y un acabado que, de alguna forma, recuerda a las cámaras de antaño. Pero que eso no nos engañe, porque DJI no ha escatimado en lo que a resistencia se refiere.

La cámara tiene certificación EN13319, cumpliendo así los estándares para accesorios de buceo, un nanómetro para informar al usuario de la profundidad y resistencia suficiente para descender 20 metros sin estuche. Algo curioso es que se puede configurar para que empiece a grabar automáticamente cuando nos sumerjamos y pare cuando salgamos del agua.

Asimismo, la cámara monta dos pantallas OLED táctiles con un brillo de 1.000 nits. Son más grandes que las de la generación anterior y, de acuerdo a la empresa, se ha mejorado la relación pantalla/frontal en un 16%.

Hablemos del sensor.... La Osmo Action 5 Pro monta un sensor de 1/1,3 pulgadas con píxeles de 2,4 micras y un rango dinámico de 13,5 pasos. Según DJI, sus especificaciones "compiten con las de las cámaras profesionales". Puede grabar en D-Log M de 10 bits, reproduce HLG y es capaz de grabar hasta en 4K a 60 cuadros por segundo.

... y de la estabilización. DJI ha implementado un procesador de cuatro nanómetros "de alto rendimiento" y "algoritmo de aprendizaje automático" para darle vida al sistema de estabilización. La cámara ofrece encuadre y seguimiento de objetivos integrado, de manera que se puede grabar sin estabilizar manteniendo al sujeto siempre en posición. El ajuste es automático y dinámico y, sobre el papel, no tiene mala pinta. Habrá que esperar para probarla y ver qué tal se comporta.

Batería. Combinando el chip de cuatro nanómetros, más eficiente que el de la generación anterior, y la batería de 1.950 mAh, DJI promete hasta cuatro horas de autonomía. Es el doble que la generación anterior.

La compañía también presume de su rendimiento en temperaturas bajas (3,6 horas de autonomía en temperaturas de hasta -20ºC). Queda claro que es una cámara muy enfocada a usuarios que vayan a grabar bajo el agua. En cuanto a la carga, la cámara soporta 30W y consigue dos horas de autonomía extra en 15 minutos.

Los extras. Finalmente, cabe destacar que la Action 5 Pro es compatible con DJI OsmoAudio (por si algún usuario tiene un DJI Mic 2). La memoria interna es de 47 GB, es compatible con WiFi 6 y USB 3.0, permite hacer streaming por WiFi, admite código de tiempo para grabaciones multicámara y es compatible con Mimo, la app de edición de DJI.

Versiones y precio de la DJI Action Osmo 5 Pro

La DJI Action Osmo 5 Pro se podrá conseguir en dos packs. El estándar cuesta 379 euros e incluye la cámara, una batería Plus Osmo Action (1.950 mAh), una montura de protección horizontal-vertical, un soporte adaptador de liberación rápida, una base adhesiva curva, un tornillo de fijación, un cable PD tipo C a tipo C, un protector de goma del objetivo, una cubierta de vidrio para el objetivo y un parche antideslizante.

El pack Aventura incluye todo eso, además de un adaptador de liberación rápida, un estuche multifuncional de baterías y un brazo extensible de 1.5 metros. Su precio es de 479 euros.

