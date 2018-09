El nuevo LG V40 ThinQ será presentado el 3 de octubre y su invitación lo deja claro: tendremos cinco cámaras

Por si no tuviéramos suficiente con la avalancha de eventos durante esta temporada, ahora es el turno de LG quien no se quiere quedar fuera de la fiesta. LG ha enviado las invitaciones para un evento en Nueva York y Seul, donde ya no hay ninguna sorpresa, ya que se confirma que veremos el nuevo LG V40 ThinQ.

Lo curioso de esto es que el evento se llevará a cabo en Nuevo York el próximo 3 de octubre en punto de 17.00 (hora local), es decir, 23.00 en España y 16.00 en México. Mientras que el evento en Seúl tendrá lugar en el LG Science Park a las 10.00 del 4 de octubre, 03.00 en España y 20.00 del 3 de octubre en México. Aclarado el caos de los horarios y las fechas, veamos que pistas nos trae la invitación.

Triple cámara trasera y doble en el frontal

El LG V40 ThinQ será el nuevo gama alta de la compañía, esto dentro de un año complicado que trajo un reestructura en las ventanas de lanzamiento y enfoque para el mercado móvil. Es así como este año conocimos el LG G7 ThinQ y el LG V35 ThinQ, éste último con muy buenos comentarios tras mejorar lo conseguido con el LG V30S ThinQ, que también llegó este 2018 y fue catalogado como uno de los mejores smartphones de la temporada.

Ahora es momento de conocer al nuevo miembro de la Serie V de LG, el cual ya ha aparecido en una que otra filtración, mostrando unas especificaciones que lo posicionarían como una apuesta interesante para este cierre de año. Los rumores apuntan a una pantalla con un panel P-OLED de 6,4 pulgadas y resolución QuadHD+, así como un Snapdragon 845 con 6 GB de RAM y almacenamiento de 64 GB o 128 GB, mientras que la batería sería de 3.300 mAh.

Pero la parte más atractiva, y que de hecho se confirma en la invitación con ese 'Take 5' y en el vídeo teaser del evento, es que el LG V40 ThinQ será el primero en incorporar cinco cámaras, esto bajo una configuración triple en la trasera y doble en el frontal.

Los rumores apuntan a que la triple cámara sería de 12 MP f/1.5 + 16 MP f/1.9 con gran angular + 12 MP f/2.4 con zoom óptico, mientras que en el frontal tendríamos dos sensores de 8 + 5 MP. Ahora, lo interesante será ver cómo se comportan y qué resultados ofrecen.

Mientras tanto ya podemos ir reservando el próximo 3 de octubre, ya que ese día estaremos cubriendo el evento de LG para conocer todas las novedades del nuevo V40 ThinQ.