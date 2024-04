Pese a su accidentado aterrizaje en la Luna, la sonda japonesa SLIM ha sobrevivido a su segunda noche lunar

Aterrizar a cerca de 385.000 kilómetros de la Tierra, en pendiente y utilizando el “piloto automático” no es tarea fácil. Tampoco lo es sobrevivir a la noche lunar. Es por eso que el renqueante éxito de la sonda lunar SLIM merezca cierta atención.

Vive. El módulo lunar SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) ha sobrevivido su segunda noche lunar. No solo eso, la nave de la agencia espacial japonesa, JAXA, continúa enviándonos fotos desde la superficie del satélite.

Aterrizaje accidentado. SLIM llegó a nuestro satélite a finales de enero de este año. La nave convertía a japón en el quinto país en llegar a la Luna (después de Unión Soviética, Estados Unidos, China y la India). Sin embargo su arribada no fue del todo según lo planeado.

La nave logró un aterrizaje en una pendiente de unos 6º de inclinación, pero la maniobra no fue del todo exitosa, lo que dejó sus paneles solares virados de forma que no podían generar suficiente energía para operar la nave a pleno rendimiento. Los responsables de la misión desconectaron la nave pero no la dieron por perdida.

Al noveno día, resucitó. El equipo aprovechó el periodo en el que los paneles solares de la nave sí podían recibir luz para reactivar la nave. La espera dio resultado y se logró reestablecer contacto con la nave.

En principio, este sería el último contacto con SLIM, ya que esta sonda no estaba ideada para seguir operando tras la noche lunar. Esto no fue lo que ocurrió. A finales de febrero, tras su primera noche en el satélite, la nave envió nuevas imágenes de su entorno.

La misión continúa. Ahora JAXA ha anunciado un nuevo contacto con la nave, de nuevo activa tras más de dos meses en la superficie del satélite. Durante la noche del jueves pasado (hora local en Japón) los responsables de la misión recibían una fotografía enviada desde la nave.

La nave continuó operativa durante unas horas, hasta el sábado, cuando el equipo responsable anunció su vuelta al standby. Durante estas operaciones se detectó que algunos de los instrumentos a bordo mostraban signos de deterioro, algo que ya se comenzó a observar tras la primera noche de la misión.

Dos misiones, dos caminos. El aterrizaje de SLIM a la Luna se produjo aproximadamente un mes antes de la llegada de otra sonda que pretendía marcar un hito lunar, Odysseus, la primera misión privada en la Luna. Aunque ella concesión de ese título dependerá del nivel de exigencia que requiramos.

En Xataka | El gran problema de Starship: cómo aterrizar en la Luna sin volcar cuando naves mucho más pequeñas no lo consiguen

Imagen | El equipo de la misión celebra la reactivación de la sonda / reconstrucción del estado de la sonda en la Luna, JAXA