Nüwa busca ser la ciudad marciana del futuro: así quiere acoger a 250.000 habitantes en Marte

Aún nos quedan décadas para llegar a Marte, si es que lo hacemos, pero con los progresos de SpaceX y la exploración espacial en general, no es tan descabellado. Primero llegarán los astronautas y luego, quizás, una colonia permanente de humanos. ¿Dónde vivirán? Un grupo de diseñadores tiene una idea interesante acerca de ello: en Nüwa.

No es la primera ni probablamente la última idea de ciudad marciana que veamos. El equipo Detrell, compuesto por creadores del estudio de arquitectura ABIBOO Studio y la comunidad Sustainable Offworld Network (SONet), está detrás de este plan. Un plan que van a presentar a The Mars Society.

Una ciudad bajo tierra

En la web oficial de ABIBOO Studio explican la idea detrás de este proyecto: crear una propuesta de metrópolis marciana. Sus planes para Nüwa permitirían albergar hasta 250.000 residentes. Todos ellos bajo tierra, con tal de refugiarse de la radiación y las temperaturas del planeta vecino, la ciudad estaría incrustada en el acantilado Tempe Mensa. Dicen que esto también protegería a sus ciudadanos de los meteoritos, al mismo tiempo que recibirían luz solar indirecta.

Por dentro estaríamos ante unos macroedificios conectados con ascensores y railes de alta velocidad. Los residentes harían vida normal dentro de estas instalaciones, aunque también podrían experimentar el exterior gracias a las ventanas que sobresalen de cada edificio para tener vistas desde el acantilado.

La idea es también establecer una línea de comunicación con la Tierra. Cada 26 meses habría un viaje a la Tierra y de vuelta. Un viaje que costaría alrededor de 300.000 dólares.

El desafío, según indican a CNET, es poder conseguir que sea una ciudad autosuficiente. Una ciudad que pueda crear su propio oxígeno (estamos en ello), que recicle lo que consume y que pueda obtener agua y alimentos para sobrevivir.

Construir una ciudad así sin duda sería todo un logro para la humanidad, si no el mayor de todos. No obstante, aún queda mucho para eso y dar minúsculos pasos es todo un esfuerzo de recursos. Podemos contar con los dedos de las manos las veces que hemos llegado a Marte y aún no hemos sido capaces de traer nada de ahí, menso aún enviar humanos.

A pesar de todo, la nueva exploración espacial y de Marte en concreto, parece animar las cosas. Sólo este año heos visto cómo tres misiones han conquistado el planeta. Perseverance está en la superficie, al igual que el lander chino, mientras que la sonda de Emiratos Árabes orbita para monitorizar desde las alturas.

