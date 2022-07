La mejor forma de entender la alucinante primera fotografía tomada por el James Webb es este vídeo

Imagina por un momento un pequeño abejorro en la superficie de la Luna. Es decir, un bicho de unos dos centímetros de longitud a 380.000 kilómetros de distancia. Esa es la medida exacta de la increíble capacidad de detección infrarroja del James Webb porque, con sus instrumentos, el telescopio podría identificar la huella térmica del abejorro sin ningún problema. Suena brutal y lo es: pero no resulta sencillo hacerse una idea.

Por suerte no hace falta, podemos verlo.

Un grano de arena. Y no un grano de arena cualquiera, no. Según explicaba la NASA, la "una minúscula porción del Universo" que ha sido capaz de captar el James Webb es "del tamaño de un grano de arena sostenido en el dedo en un brazo extendido por alguien en el suelo". Algo que traducido a imágenes viene a ser esto:

How small is the #JWST field in that amazing image?



We heard “like a grain of sand, at arms length” ….



Here’s what that looks like!



It’s tiny when compared to even some nearby galaxies. Imagine all the sky covered in galaxies!



Credit: https://t.co/Q3jYzdYkN0 pic.twitter.com/ogzwT2PYz7