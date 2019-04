Israel fracasa en su intento de aterrizar sobre la Luna: la nave Beresheet se ha estrellado en el aterrizaje

Israel se ha encontrado a 149 metros de hacer historia, de ser el cuarto país del mundo en conseguir aterrizar sobre la Luna. La nave Beresheet ha tenido un fallo de motor a metros de la superficie lunar. Si aterrizar sobre la Luna no ha sido fácil para tres potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia o China, menos aún para un país como Israel. El presupuesto era menor, la nave también, aunque no la ambición.

A falta de un informe definitivo sobre el accidente, se especula que el fallo se ha dado en un sensor de movimiento inercial cuando la nave estaba a varios kilómetros de la Luna (unos 7,5 kilómetros concretamente). Dicho fallo en el sensor podría haber provocado que el motor principal también fallase. Al final, la central en la Tierra perdió el contacto con la nave.

Space is hard, but worth the risks. If we succeeded every time, there would be no reward. It’s when we keep trying that we inspire others and achieve greatness. Thank you for inspiring us @TeamSpaceIL. We’re looking forward to future opportunities to explore the Moon together. pic.twitter.com/yZ35IJKOYC