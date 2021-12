El eclipse total solar de este fin de semana no se podrá ver desde España, pero todo esto sí: lo que nos tiene preparado 2022 (astronómicamente hablando)

Sí, es cierto. El único eclipse total solar de 2021 tendrá lugar este fin de semana. Concretamente, el día 4 de diciembre. El único problema es que no se verá desde España. De hecho, no se verá casi desde ningún sitio porque se iniciará al este de las islas Malvinas en el Atlántico Sur; y cruzará el mar de Weddel y el oeste del continente antártico para finalizar en pleno océano Antártico muy al sur de las costas de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda.

A nivel teórico, es un gran final de año para un 2021 en el que hemos podido contemplar tres eclipses más. Uno total de luna en mayo, uno anular de Sol en junio y otro parcial de Luna en noviembre. A nivel práctico, es una enorme decepción estar leyendo durante semanas sobre un eclipse que la inmensa mayoría de la humanidad no va a poder observar ni desde lejos. Así que nos hemos preguntado: ¿Qué podremos ver durante 2022?

El cielo (y sus maravillas) en 2022

Porque, aunque es verdad que la luna llena cae muy cerca de las Perseidas y eso "estropeará" una de las grandes citas astronómicas del año, 2022 vendrá cargado de eventos. En concreto, el año tendrá cuatro eclipses y dos de ellos los podremos observar desde territorio español.

El primero será el 30 de abril. Un eclipse parcial de Sol que será visible en el sureste del Pacífico y la parte sur de Sudamérica.

El segundo tendrá lugar poco después: el 16 de mayo. Se tratará de un eclipse total de Luna visible desde América, África y Europa .

. Tendremos que esperar al 25 de octubre para poder ver desde Europa, el noreste de África y la parte occidental de Asia un eclipse parcial de Sol.

Y un poco más tarde, el 08 de noviembre, habrá un eclipse total de Luna visible en Asia, Australia, Pacífico y América.

Como habréis reparado, tanto el eclipse total de Luna del 16 de mayo y el parcial de Sol del 25 de octubre sí podrán verse desde alguna parte del territorio nacional. El primero casi desde toda España; el segundo solo en el noreste de la Península y en las Baleares.

Es cierto, es cierto: son fenómenos astronómicos curiosos, pero no son un eclipse total de Sol. Para eso tendremos que esperar al 12 de agosto de 2026 (y, justo un año después, habrá otro el 2 de agosto de 2027). No deja de ser curioso esa cercanía. Son las cosas del Sistema Solar y el Universo, dos cosas que año tras año no se cansan de mostrarnos cosas alucinantes.

