El cohete de Jeff Bezos hará en julio el primer vuelo con tripulación: están subastando uno de los billetes al espacio

Blue Origin está lista. Finalmente van a realizar el primer vuelo espacial con tripulación, que será en julio de este año según sus estimaciones. Para semejante ocasión, Blue Origin está subastando uno de los asientos del vuelo. Si tienes suficiente dinero (y suerte), puedes volar al espacio en el cohete de Jeff Bezos.

Se espera que el primer vuelo se produzca el próximo 20 de julio, si todo sale según lo planeado. Si todo sale según lo esperado, será la primera misión tripulada al espacio exterior de Blue Origin. Previamente el New Shepard ha realizado un total de 15 misiones consecutivas al espacio y de vuelta pasando la el límite que separa la Tierra el espacio exterior.

Un (cortísimo) viaje para cruzar la Línea de Káramán

El New Shepard llevará a los que estén a bordo por encima de la Línea de Káramán (100 km de altitud), que se considera el límite e la atmósfera y el comienzo del espacio exterior. La Línea de Kármán es un intento de definición legal de lo que es espacio y lo que no. De todos modos, la tripulación a bordo del New Shepard experimentarán sensación de ingravidez una vez alcancen este límite.

Según detalla Blue Origin, la misión tendrá una duración de aproximadamente 10 minutos. Durante los dos primeros minutos el cohete vuela a velocidad Mach 3 para subir al cielo. A partir del tercer minuto comienza la sensación de ingravidez (también se separa el booster de la cápsula con la tripulación) y en el minuto 4 se produce el apogeo cruzando la Línea de Káramán. A partir de ahí comienza la reentrada a la Tierra con la cápsula descendiendo. Alrededor del minuto 9 se abren los paracaídas para aterrizar finalmente en el minuto 10 de la misión.

Falta por ver cuánto se está dispuesto a pagar por experimentar la ingravidez durante uno minuto y realizar un viaje de ida y vuelta del espacio en diez minutos. Blue Origin ha abierto una subasta para ello que consiste en tres fases. En las tres fases desde hoy al 12 de junio se pujará y sólo las ofertas más altas pasarán hasta llegar a una oferta final que será a la que se otorgue el ticket al espacio.

El ganador recibirá dos días de entrenamiento y preparación antes del vuelo. Así mismo, se deberá comprometer a no desvelar información privada de Blue Origin tras el vuelo. Por supuesto, tendrá que ser mayor de edad también. Blue Origin dice que planea donar la cantidad de la oferta ganadora a Club for the Future, su propia organización sin ánimo de lucro.

Blue Origin es sólo la última compañía aeroespacial que planea vuelos turísticos al espacio. SpaceX por ejemplo ya tiene uno en marcha para ir a la Luna, mientras que Virgin Galactic prepara vuelos similares a los de Blue Origin. Hasta la Estación Espacial Internacional puede ser un destino turístico.

