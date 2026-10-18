China ha encontrado en la Luna una cápsula del tiempo de hierro, ahora solo queda aprender a abrirla

En la carrera por la colonización de la Luna, hay algo que China ha conseguido y que Estados Unidos aún no ha podido lograr: tomar muestras de su lado oculto. La encargada de hacerlo fue la misión Chang’e 6. Tras aterrizar en la cara oculta de nuestro satélite el 1 de junio de 2024, tomó casi 2 kg de muestras, que fueron devueltas a la Tierra unas semanas más tarde. Se han estado analizando desde entonces, pero uno de sus hallazgos más importantes se ha hecho esperar hasta ahora, pues en un estudio publicado recientemente se describe la presencia en las muestras de hierro gamma. Por supuesto que cabía esperar que hubiese hierro, pero no en esta conformación.

Hierro congelado en el tiempo. Cuando el hierro se encuentra por debajo de los 912ºC, se ordena siguiendo la conformación alfa, que es básicamente la que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, entre 912ºC y 1.394ºC puede tomar la conformación gamma, en la que los átomos siguen una estructura cúbica centrada en las caras. La temperatura de la Luna suele oscilar entre -248ºC y 121ºC. Por lo tanto, el hierro puro debería estar siempre en conformación alfa. Solo se convertiría en hierro gamma por un aumento gigantesco de temperatura, como el que se produciría con el impacto de un meteorito.

Posiblemente, después hubo un enfriamiento igual de súbito que dejó el hierro “congelado” en el estado en el que se encontraba. A esto se sumarían las pequeñas cantidades de carbono presentes en el meteorito, que ayudan a estabilizar aún más la estructura. Sería un proceso similar al del del temple del acero, cuando se enfría de golpe para conservar la forma que se le ha dado.

Hipótesis sobre magnetismo. Lo único que está realmente claro en esta historia es que el hierro gamma no debería existir en la Luna. La historia sobre cómo llegó a quedarse allí es solo una hipótesis de los autores del estudio que se ha publicado en PNAS. Esa hipótesis, además, sugiere que el hierro podría darnos información interesante sobre el pasado de la Luna. Y es que las partículas de hierro gamma más grandes que encontraron los investigadores formaron estructuras magnéticas estables y respondieron bien a campos magnéticos externos. Algunos materiales funcionan como una grabadora natural: cuando se enfrían, guardan una huella del campo magnético que había en ese momento.

La Luna no tiene campo magnético hoy en día, pero hay dudas sobre si lo tuvo en el pasado. Por eso, si en el momento que se “congeló” el hierro había un campo magnético en la Luna, podría darnos información sobre él.

Por qué es importante. Ya hemos visto que casi todo aquí son hipótesis. Aun así, es un hallazgo importante por muchos motivos. Para empezar, porque estamos ante un material único, ya que procede de una región de la Luna prácticamente inexplorada. Por otro lado, el hierro que se ha encontrado no debería existir a la temperatura lunar, por lo que está claro de que debe ser algo excepcional. Y por supuesto, también es un hallazgo importante por todo lo que podría contarnos sobre la Luna si las hipótesis que se han lanzado terminasen confirmándose.

¿Y ahora qué? Los autores de este estudio, procedentes de la Academia China de Ciencias, esperan conseguir más muestras con estos materiales, tanto de misiones ya devueltas como de futuras misiones de retorno de muestras lunares. Esto debería permitirles seguir escalando para confirmar o desmentir su hipótesis. Aún es pronto para ello, pero ya hemos visto todos los motivos por los que es una investigación muy especial. En realidad, las misiones Chang’e nos dieron muchas noticias especiales sobre la Luna.

Imágenes |CNSA/CLEP

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