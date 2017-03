Walter Ji (Huawei): "Damos valor al usuario en vez de derrochar dinero en publicidad"

El paso de Huawei por el MWC 17 nos ha dejado el P10 y P10 Plus y los nuevos Huawei Watch 2. En la presentación en la que los conocimos, la marca china comparó en varias ocasiones sus nuevos productos con los de Apple y Samsung, y es que a Huawei no le tiembla el pulso a la hora de afirmar su intención de superar a ambos fabricantes en el mercado.

Para saber cómo pretenden hacer eso, qué opina de los móviles de más de 1000 euros que veremos en 2017, la competencia en el mercado chino, o el impacto que tendrá Android Wear 2.0 en el mercado de wearables, estuvimos hablando con Walter Ji, Presidente de Huawei Consumer Business Group de Huawei en Europa Occidental:

Xataka: En vuestra presentación en este MWC 17 mencionasteis varias veces a Apple y Samsung para comparar vuestros productos con los suyos. ¿Cómo pretendéis superarles en el mercado en los próximos años?

Walter Ji: Con innovación y pensando en lo que los consumidores más demandan. Nos fijamos en que los usuarios valoran mucho la cámara, y por eso desarrollamos la doble cámara del P9 junto a Leica, con una lente monocroma, algo inédito en smartphones. También trabajamos en nuestro procesador, Kirin 960, para asegurar la fluidez y potencia en nuestro Mate 9 y ahora en nuestro P10 y P10 Plus. Y también mejoramos la carga rápida: con media hora de carga tendrás suficiente para un día de uso.

Xataka: Sí, pero cada marca aduce sus propias innovaciones para diferenciarse en el mercado. ¿Cuál es la clave para la diferenciación de Huawei con respecto a Apple o Samsung?

Walter Ji: Para nosotros no es solo una cuestión de tecnología o innovación, sino de combinar tecnología con arte. Estamos invirtiendo miles de millones de dólares en innovación. No haremos como Samsung, ellos son ricos y les gusta gastar dinero, nosotros damos valor al usuario en vez de derrochar dinero en publicidad.

Xataka: ¿Y qué hay de otros competidores en el mercado chino como Oppo o ZTE?

Walter Ji: Bueno, para responder completamente a esa pregunta también habría que preguntarles a ellos, pero nuestra filosofía está enfocada en el largo plazo. Puedes tener un buen lanzamiento de producto hoy, y quizá eso te permitirá ganar una larga pelea, pero no te hará ganar una larga batalla.

Xataka: ¿Qué quieres decir con esto?

Nosotros invertimos cada año un 10% de nuestro presupuesto en investigación y desarrollo, tenemos patentes de tecnologías como 3G o 4G y nuestros propios procesadores. No diré que el resto de competidores no tengan sus propias tecnologías, pero nosotros estamos desarrollando más año tras año gracias a esa fuerte inversión y seguro que no tendremos problemas legales con patentes en mercados como Europa. Veremos en tres años qué catálogo tiene Oppo en el mercado europeo.

Xataka: Hay rumores de que Samsung o Apple superarán los 1000 euros o dólares en sus teléfonos estrella de este año. Sin embargo, parece que Huawei no quiere entrar en esa liga. El P10 se queda por debajo de los 700 euros. ¿Crees que eso afectará negativa o positivamente a Huawei en el mercado?

Walter Ji: Como seres humanos siempre buscamos lo mejor e, inmediatamente después, miramos lo más barato. Pero a menudo lo más barato no es lo mejor, y ahí es cuando se complica la elección. Huawei viene del mundo de la infraestructura y si miras en nuestro ADN verás que siempre nos centramos en ofrecer innovación que sirva para algo al consumidor. Nosotros podríamos subir el precio de nuestro P10 porque conocemos esos rumores sobre el precio de nuestros competidores, pero queremos ofrecer el mejor teléfono posible al mejor precio posible. Primero pensamos en el consumidor y luego en ofrecerle innovación con sentido.

Xataka: GoPro, Porsche, Leica, Pantone... Huawei cada vez anuncia más acuerdos con otras empresas. ¿Es algo que seguiréis haciendo en el futuro?

Walter Ji: Sí. Es otra parte fundamental de nuestro ADN. Creemos en un ecosistema abierto y en las sinergias que pueden surgir entre socios. Nos encanta cocinar un gran pastel, pero preferimos comer solo una pequeña parte y dejar lo que no nos corresponde para los demás. Además, una de las claves de nuestro éxito fuera de China ha sido construir una buena relación con socios en Europa y Estados Unidos, así que, claro, seguiremos ampliando nuestras colaboraciones para seguir creciendo. También es una manera de diferenciarnos de Apple o Samsung. Nos asociamos con empresas que tienen el conocimiento y la experiencia donde nosotros no lo tenemos.

Xataka: ¿Crees que Android Wear 2.0 es lo que necesitaban los smartwatches para volver a cobrar importancia en el mercado?

Walter Ji: Es uno de los elementos que se necesitaban, sí. Nuestro Huawei Watch 2 es compatible con Google Assistant y se puede usar el reloj de manera independiente a tu teléfono. Creemos que eso es un gran logro y que marca una buena dirección para seguir avanzando en este mercado.

Xataka: ¿Cuándo crees que podremos usar la tecnología 5G en nuestro día a día?

Walter Ji: Nosotros estamos trabajando en ello para tener una fase pre-comercial en 2018, el año que viene. Y con respecto al lanzamiento oficial, el plan es llegar a tiempo para los Juegos Olímpicos de Tokyo en 2020. No obstante, para que llegue a nuestros smartphones y sea de uso cotidiano tendrán que pasar unos años más, probablemente hasta 2023 o 2024. Además, hay que tener en cuenta la gran inversión que han hecho las operadoras en 4G y el partido que todavía le tienen que sacar, y que todavía no hay un estándar definido para el 5G.

