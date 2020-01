Yokohama tiene un Director General Adjunto de Cambio Climático: hemos hablado con él y nos explica en qué consiste su trabajo

El COP25 de Madrid ha sido el último gran evento internacional que debería servir para concienciar a todos los gobiernos para empezar a actuar de forma seria y ayudar a minimizar los efectos del cambio climático. Y debates aparte sobre si los gobiernos están impulsando acciones útiles o no.... ¿quién es el que se encarga de aplicar esos cambios a nivel municipal?

Los cargos que se supervisan varían dependiendo de la ciudad y pueden ser uno o varios alrededor del urbanismo y/o la ecología (es el caso de Barcelona). Pero en Yokohama, la segunda ciudad más grande de Japón, han dado un paso más y han creado un puesto en el ayuntamiento específicamente dedicado al cambio climático. Se trata del cargo de Director General Adjunto de Cambio Climático, ocupado actualmente por Shuhei Okuno. Hemos conversado con él acerca de sus iniciativas para la ciudad aprovechando su visita al Smart City Expo World Congress de Barcelona.

Yokohama forma parte de la zona metropolitana de Tokyo, la más poblada del planeta con más de 38 millones de habitantes; pero ni las ciudades de Tokyo ni Osaka tienen iniciativas similares a la de Yokohama. "Somos la única ciudad de Japón con este cargo específico", empieza comentándonos Shuhei. Bajo su cargo se coordinan todos los esfuerzos que intentan frenar ese cambio climático, que colaboran con otros departamentos del ayuntamiento como el de infraestructuras o educación. "Hay trabajo por hacer en todos los sectores, intentamos encaminarles con sus proyectos individuales".

Shuhei no se ha preparado especialmente para este puesto, e incluso se ríe cuando piensa en ello porque todo le vino por sorpresa. Es un experto en infraestructuras y construcción, especializado en redes de suministro de agua. Recibió el nombramiento para este nuevo cargo por parte del ayuntamiento y se ha puesto manos a la obra. El precursor de este puesto de trabajo fue, según su ocupante, una iniciativa que el ayuntamiento impulsó para que el sector público y el privado de la ciudad colaboraran entre sí.

Los principales retos que tiene la ciudad de Yokohama reflejan también la situación general de Japón: el envejecimiento de la población. Cada vez hay más gente mayor y menos ciudadanos en edad de trabajar, con lo que cada vez es más difícil que la ciudad sea sostenible. "Como en el resto de ciudades hay que buscar el modo de reducir las emisiones, y exprimir toda la energía renovable que podamos generar".

Como pasos para poder hacer eso, Shuhei nos menciona ejemplos que ha podido ver reuniéndose con el ayuntamiento de Barcelona que le han gustado. Nos ha insistido en el caso de Torre Baró, un barrio periférico de Barcelona históricamente ignorado por la ciudad por estar muy alejado y tener una orografía difícil para distribuir en él los servicios básicos. La iniciativa de un autobús bajo demanda, por ejemplo, ha tenido éxito entre los residentes de ese barrio.

"En Barcelona, cambios como estos se aceptan fácilmente. La gente se abre más a nuevas ideas. En Japón rigen unas normas muy estrictas que es muy difícil cambiar, y la gente aún no reconoce ampliamente el cambio climático. Tenemos que ir paso a paso porque el cambio de ideas en mi país es difícil, hay que invitarles no sólo a pensar si no también a sentir los efectos del cambio climático"