Tenerife busca encender sus luces con el calor del subsuelo: así es su gran apuesta por la geotermia

Durante más de una década, las Islas Canarias han estado implementado las energías renovables en su territorio. El caso más emblemático ha sido el de El Hierro, que se convirtió en un referente de autosuficiencia energética con ciertas limitaciones. Ahora, Tenerife ha propuesto un plan sin fisuras.

En corto. El Cabildo de Tenerife iniciará en otoño los primeros sondeos para desarrollar energía geotérmica. En nota de prensa han detallado que la iniciativa está liderada por la empresa Energía Geotérmica de Canarias (EGC), una alianza público-privada formada por el propio Cabildo, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), la empresa DISA y la islandesa Reykjavik Geothermal. El coste total de las prospecciones superará los 80 millones de euros.

Más en profundidad. Estudios realizados por la agrupación promotora han indicado la posible existencia de agua y calor superiores a 150°C a 2.500 metros de profundidad en el subsuelo del sur de la isla. En función del yacimiento, se espera poder generar entre 5MW y 20MW, una cantidad suficiente para abastecer energéticamente a una ciudad como Santa Cruz de Tenerife durante todo un año, según ha estimado el Cabildo.

Según ha destacado Santiago Rull Cullen, director de Energía del Grupo DISA: “Representa un paso decisivo hacia un futuro energético más sostenible”. Se han analizado más de 17.000 hectáreas para identificar zonas prometedoras, y la tecnología empleada, según el director científico del Involcan, Nemesio Pérez, tendrá una mínima afección al territorio, con estabilidad de producción y cero emisiones contaminantes.

No todo son certezas. La geotermia profunda que se desarrollará en Tenerife se distingue por su baja ocupación del suelo y un impacto visual mínimo en comparación con otras renovables. Además, al no depender del clima, proporciona un suministro constante, estable y seguro, ayudando a evitar apagones y reforzando la autonomía energética.

No obstante, toda intervención en el subsuelo puede tener efectos no deseados sobre ecosistemas frágiles. Así lo ha demostrado el caso de la minería submarina, que parecía apagada hasta que el descubrimiento de un fenómeno llamado “oxígeno negro” reactivó el debate medioambiental. En este contexto, algunos expertos insisten en la necesidad de combinar ambición con prudencia: no perder de vista la protección de la biodiversidad mientras se avanza en la transición energética.

Un obstáculo más específico. El experto Nemesio Pérez, consultado por el Cabildo, ha alertado de que el principal obstáculo en España es la ausencia de una tarifa específica que regule el precio de la energía geotérmica. La falta de un marco tarifario estable genera incertidumbre entre los inversores. “Sin una tarifa regulada o un esquema de incentivos claro, los inversores no pueden prever con certeza los ingresos futuros del proyecto, lo que aumenta el riesgo financiero”, ha advertido.

Canarias ya venían explorando esta vía. Este nuevo impulso no parte de cero. Como ocurrió en La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite, donde se estudia aprovechar el calor residual del subsuelo, Canarias ya venía explorando esta vía. Además, la Unión Europea ha identificado el archipiélago como un enclave estratégico para el desarrollo geotérmico en el continente por lo que podría obtener financiación europea.

Cara al futuro. El IDAE ha marcado enero de 2026 como fecha límite para ejecutar el proyecto, pero igualmente han solicitado una ampliación mínima en un año por si se complejizan los permisos y la logística de los equipos. Sin embargo, aquí la gran pregunta ahora es si logrará lo que El Hierro aún no ha conseguido del todo: demostrar que, con planificación, inversión y tecnología, una isla puede ser verdaderamente autosuficiente y limpia.

Imagen | Jesús Rodríguez y PxHere

Xataka | Madrid solo produce el 4,8% de la energía que consume, pero ha encontrado un lugar donde solucionarlo: el subsuelo