Mientras el petróleo se desploma, algo llamativo sucede en las gasolineras: sus precios no están bajando

La guerra arancelaria de Trump ha puesto en jaque a la economía mundial y la primera víctima de ese fuego cruzado ha sido el petróleo. Esta situación ha provocado una caída en los precios de los barriles de crudo, quedando por debajo de los 60 dólares. Sin embargo, a diferencia de otros acontecimientos similares esto iba aparejado a un alivio en el surtidor. Esta vez, no ha sido así.

La presión en el barril. En estos cuatro meses que llevamos de año el precio del petróleo ha tenido una tendencia a la baja por la sobreproducción desmedida tanto por parte de Estados Unidos como por los miembros de la OPEP+, pero la caída no fue muy abrupta por el cierre de alguna refinerías. No obstante, la tormenta perfecta llegó con los aranceles que hicieron caer los barriles de Brent y WTI a un nivel que no se veía desde 2020.

Recientemente, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha recortado su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año en un tercio, pasando de 1,03 a 730.000 millones de barriles diarios, principalmente por la guerra comercial entre EEUU y China, según The Guardian. Además, en un comunicado reciente, ocho países de la OPEP+ han empezado a revertir parcialmente sus recortes de producción, lo que ha aumentado la presión sobre los precios.

Pero no hay una bajada en la gasolina. Una cosa es hablar de la caída del precio del barril de crudo y otra muy distinta es de su refinamiento. En este caso, los márgenes de refinación (refining margins) también han disminuido por diversos factores. En primer lugar los costes de refinado y distribución, el precio del barril es solo una parte del coste final del litro de gasolina. Según el Boletín Petrolero de la Comisión Europea, los márgenes de refinado han disminuido, pero se ha incrementado el transporte, los impuestos y los márgenes comerciales.

Por otro lado, como ha detallado el analista energético Javier Blas, el mercado todavía se mantiene. En otras palabras, no hay una caída drástica y sostenida que fuerce una corrección masiva de los precios. El experto en energía ha matizado: "El mercado está, de momento, descontando una desaceleración, pero no una recesión total ni una guerra de precios tipo 2020". Por último, ha demostrado que buena parte del petróleo que se consume hoy se compró hace semanas o meses a precios más altos mediante contratos a plazo.

¿Habrá una baja real en el surtidor? La respuesta corta es: no inmediatamente. Hay un factor de volatilidad muy presente: la geopolítica. Como ha señalado Blas, el mercado todavía no ha descontado eventos como una guerra abierta de precios entre miembros de la OPEP+ o un empeoramiento de la Guerra de Ucrania. Si se produce alguno de estos shocks, los precios podrían volver a subir abruptamente.

El caso de España. El precio medio del litro de gasolina ha subido ligeramente en la última semana pese a la caída del Brent, ¿pero cómo es eso posible? Según Business Insider, muchas gasolineras tienden a subir el precio en épocas donde la demanda será mayor, como es el caso de Semana Santa. Sin embargo, también se da que las importadoras han comprado petróleo con antelación, así que lo que llega a los surtidores fue adquirido a un precio más elevado.

Previsiones. Según el analista energético Liam Denning, mientras que la IEA está revisando sus proyecciones de demanda y la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue generando incertidumbre, el panorama global del petróleo se torna cada vez más inestable. Aunque los precios del crudo han caído, la presión sobre la OPEP+ y las decisiones de producción de Estados Unidos pueden prolongar esta volatilidad, manteniendo los márgenes de refinación elevados y dificultando una reducción real en el precio final de la gasolina.

Imagen | Pexels

Xataka | La tormenta perfecta del petróleo ha llegado: aranceles, cierre de refinerías y sobreproducción