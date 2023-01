El último (y ambicioso) movimiento de Microsoft se centra en la energía solar. Y tiene todo el sentido

Microsoft mueve ficha en un mercado que poco tiene que ver a priori con el desarrollo de software o servicios en la nube. La multinacional acaba de anunciar una “alianza estratégica” con el fabricante de paneles solares Qcells en EEUU para garantizarse el suministro de energías renovables, con las que se ha comprometido a operar al 100% ya en 2025. El pacto apunta más allá de una simple operación de compra: avanza que Microsoft ayudará a Qcells a fijar una cadena de suministro.

La alianza entre Qcells y Microsoft prevé el abastecimiento de más de 2,5 gigavatios (GW) de paneles solares y servicios relacionados, lo que equivale —precisan ambas compañías— al suministro de más de 400.000 hogares.

“Qcells trabajará con Microsoft para desarrollar proyectos solares, así como proporcionar paneles y servicios de ingeniería, adquisición y construcción —EPC, por sus siglas en inglés— a proyectos seleccionados que Microsoft ha contratado a través de acuerdos de compra de energía (PPA)”, constatan las dos empresas a través de un comunicado conjunto lanzado este mismo viernes.

El acuerdo está en sintonía con los compromisos que ha ido adquiriendo Microsoft, que se ha marcado el objetivo de cubrir la totalidad de su consumo eléctrico con energías renovables ya en 2025 y alcanzar la meta del “carbono negativo” —eliminar más CO2 del que emite— en 2030. Según precisa, con el acuerdo con Qcells espera “traer más energía renovable” a la red.

“Nos esforzamos por construir y ofrecer soluciones de energía limpia, incluidas las fábricas en EEUU. Esta asociación con Microsoft ayudará a lograr esta visión”, explica Justin Lee, directivo de Qcells: “Este primer paso es solo el comienzo de una gran asociación que no solo respalda a nuestras dos empresas, sino que ayuda a brindar un futuro de energía limpia para los clientes y las comunidades”.

“Construir una cadena de suministro de energía solar resiliente es esencial para avanzar en una economía global de energía verde. La asociación de Microsoft con Qcells ayudará a hacer eralidad esta visión al llevar la innovación e inversión a las zonas rurales de Georgia”, reivindica Brad Smith, presidente de Microsoft.

