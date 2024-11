Japón llevaba nueve años evaluando la reapertura de un reactor nuclear. Lo ha cancelado por un motivo: Fukushima

Japón está en proceso de expandir su energía nuclear tras 13 años del accidente de Fukushima. Sin embargo, los inconvenientes en la reapertura de sus reactores nucleares va aumentando. Recientemente y por primera vez desde que se creó la Autoridad de Regulación Nuclear en 2012, un reactor nuclear ha sido totalmente descalificado en su restablecimiento.

¿Qué ha ocurrido? La NRA ha declarado que el reactor nº 2 de la planta nuclear Tsuruga de Japan Atomic Power en la prefectura de Fukui no cumple con los nuevos estándares de seguridad del país.

El alegato, que ha pasado un período de comentarios públicos, ha concluido en esta decisión después de un proceso de evaluación de casi nueve años.

¿Por qué no pasó las pruebas? La compañía operadora de la central nuclear solicitó una revisión al NRA con el objetivo de reiniciar la planta. Sin embargo, en las pruebas, la autoridad declaró que no era apto porque el operador no abordó los riesgos de seguridad derivados de la falla activa, la cual se encuentra a unos 300 metros al norte que se extiende hasta debajo de la instalación.

Tal como recogen en el medio público NHK, el presidente de la NRA ha señalado que era la primera sanción desde el establecimiento de la comisión y han realizado un “examen exhaustivo técnico y científico”. Además, ha lanzado un dardo a la empresa Japan Atomic Power exponiendo que el formulario contenía errores y los datos habían sido reescritos, lo cual “era extremadamente anormal”.

¿Volverá a presentar la solicitud? Japan Atomic Power Company ha indicado que presentará una nueva solicitud después de realizar una investigación adicional. Desde la Comisión Reguladora han indicado que deberán cumplir todos los criterios, no sólo la actividad de la falla.

En declaraciones para NHK, la operadora ha expresado decepción, pero seguirán trabajando para la presentación de una nueva solicitud. Además, el presidente y el vicepresidente han dicho que devolverán voluntariamente el 50% de su remuneración ejecutiva.

Cabría añadir que en el año 2013, la compañía rechazó los resultados de la inspección in situ del panel del NRA, que concluyó que las fallas de este reactor estaban activas y solicitaron un reinicio en 2015.

Las fallas activas. Un terrible terremoto de magnitud 7,6 asoló Japón a comienzos de año, donde perdieron la vida más de 400 personas. El epicentro en la prefectura de Ishikawa tenía cerca dos instalaciones nucleares, lo que provocó una preocupación en cuanto la seguridad y el impulso gubernamental por esta energía.

Buscando combustible fundido. Aunque algunos reactores no puedan reactivarse debido a los problemas que conllevan. Japón sigue trabajando en el proceso de encontrar combustible fundido del reactor primario nº2 de Fukushima. El objeto de estudio es valorar como se han degradado los materiales de la planta.

En valoración general, de más de 50 reactores comerciales, 27 han solicitado reinicios y 17 han sido aprobados bajo el estándar de seguridad posterior a Fukushima. Quedará esperar para saber que ocurrirá con el reactor Tsuruga nº2.

Imagen | NRA

