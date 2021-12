El gas natural rompe todos los récords de precio: por qué es una catastrófica noticia que pone en riesgo a la industria en Europa

El precio del gas natural se ha disparado, alcanzando hasta los 180 euros el megavatio hora (MWh), según el índice TTF, referencia más utilizada en el mercado europeo. Se trata del récord histórico y completamente alejado de lo que hemos tenido durante todo el año, cotizando por debajo de los 30€/MWh. Son sin duda malas noticias para el mercado energético de Europa, que en muchos momentos depende del gas natural para afrontar la alta demanda, lo que por el sistema marginalista de precios provoca que el precio de la luz alcance cifras nunca vistas.

El gasoducto Nord Stream 2 todavía está pendiente de aprobación y esta semana se ha conocido que la empresa rusa Gazprom ha dejado de reservar suministros para Europa a través de su gasoducto de Ucrania. Esto ha provocado que el precio se dispare una vez más, encendiendo todas las alarmas. Europa vive una de las mayores crisis energéticas de su historia y el gas natural está en pleno centro del debate.

Si el precio de la energía sigue subiendo, llegará un punto en que haya empresas que perderán dinero si producen y les salga más rentable parar máquinas. Expertos consultados por El País apuntaban a principios de noviembre que el riesgo de ruptura del suministro era mínimo, pero la situación ha cambiado desde entonces.

EUROPEAN ENERGY CRISIS (1): Natural gas benchmark prices in Europe jump to an intraday all-time high, above the peak set in October. Dutch TTF has risen above €175 per MWh (that’s almost $60 per mBtu or ~$330 per barrel of oil equivalent). UK NBP jumped to 441 pence per therm pic.twitter.com/naNY6gCPRo