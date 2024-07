España se jugó perder el suministro de gas con la crisis de Argelia. Naturgy acaba de firmar la paz

En junio de 2022, el Gobierno de España tomó la histórica decisión de romper el tratado de amistad con Argelia en favor de Marruecos. Fue un punto de inflexión en plena crisis energética, pues Argelia es nuestro mayor proveedor de gas natural. Afortunadamente la situación ha cambiado y por fin, dos años después, las relacionados comerciales entre España y Argelia, a través de sus compañías energéticas, han vuelto a establecerse.

Acuerdo entre Naturgy y Sonatrach. Durante la presentación de resultados, la principal gasista de España, Naturgy, ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con Sonatrach, la empresa gasista nacional argelina, para el precio del suministro del gas.

Según describe Naturgy, este acuerdo incluye precios retroactivos para el año pasado; un precio fijo para este 2024 y criterios de revisión para los próximos años, hasta 2027.

Un acuerdo de paz entre España y Argelia. Tal y como describe Expansión, este acuerdo entre las dos grandes empresas energéticas supone un acuerdo de paz sobre el gas. Se abre así un nuevo episodio en las relaciones comerciales entre nuestro país y nuestro principal proveedor de gas. Unas relaciones que habían quedado muy dañadas por la decisión política del Gobierno de España.

Sonatrach exigió precios muy altos. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Además del cambio de postura respecto al conflicto del Sáhara Occidental, los precios del gas debido a la guerra de Ucrania provocaron que Sonatrach decidiera aumentar el precio del gas de manera significativa.

Pero ahora la situación se está relajando. Los precios del gas han vuelto a bajar y desde la energética española se enorgullecen de lo logrado: "El cierre de esta última negociación confirma la capacidad de Naturgy para llegar a acuerdos en contextos competitivo", explica Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy.

Hasta 2027. El acuerdo ha cerrado precios para 2023 y 2024 y añade un sistema de revisiones bienales y trienales para debatir sobre el precio del gas, de cara al periodo de entre 2025 y 2027. Como vemos, es un acuerdo para un periodo de unos cinco años.

Un acuerdo que tenía que llegar sí o sí. Según describe Reynés: "pone de manifiesto la solidez de la histórica relación entre las partes y ratifica el compromiso de ambas compañías con la seguridad de suministro a la Península Ibérica. Sonatrach demuestra así ser un partner confiable".

Palabras amables para defender el nuevo acuerdo de precios con una empresa con la que España históricamente ha mantenido una alianza sin fisuras. Argelia nunca ha cortado el suministro a España. Naturgy y Sonatrach tienen un acuerdo firmado hace más de 20 años de provisión de 5.000 millones de metros cúbicos de gas al año, hasta 2030. Un acuerdo de estilo 'take or pay', que significa que se pagan estos 5 bcm aunque no se usen.

Los Emiratos Árabes Unidos intentaron aprovechar la tensión. El suministro de gas estaba asegurado, pero hubo un momento de dudas cuando Taqa, un grupo de Abu Dabi, intentó realizar una OPA contra Naturgy en alianza con CriteriaCaixa. Afortunadamente para los intereses de España aquel movimiento no llegó a buen puerto. Con el acuerdo de precios entre Naturgy y Sonatrach también se demuestra solidez frente a las posibles amenazas de adquisiciones hostiles por parte de fondos de inversión extranjeros.

Un socio histórico y estratégico que seguirá siéndolo. Argelia es un socio estratégico de España en el suministro de gas y lo seguirá siendo. En junio, Argelia ha sido el principal contribuyente a las importaciones de gas a España con un total de 12.936 GWh, lo que supone el 45,2%. Muy por delante de Rusia (19,9%) y Estados Unidos (11,5%).

