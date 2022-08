España no está sola en su apagado de luces públicas para ahorrar energía: lleva años siendo común en Europa

España se apagará por la noche. El Gobierno ha decidido que las luces de los escaparates y los edificios públicos deberán estar apagadas a partir de las 22.00h de la noche con el objetivo de ahorrar energía. Se trata de una medida en el marco de la crisis energética que vive Europa, aunque no está muy claro qué impacto real puede llegar a tener. Repasamos qué otros países han decidido aplicar algo similar y qué sabemos sobre su utilidad.

Luces apagadas a partir de las 22.00 horas. La medida ya está publicada en el BOE y entrará en vigor a partir del 9 de agosto. Según se describe, "el alumbrado de escaparates regulado en el apartado 6 de la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, deberá mantenerse apagado desde las 22 horas. Esta disposición también aplicará al alumbrado de edificios públicos que a la referida hora se encuentren desocupados".

Es decir, los comercios deberán apagar sus luces y también las fachas y los monumentos que no estén siendo visitados. La vigencia de esta medida se mantendrá hasta el 1 de noviembre de 2023.

Otras medidas contempladas con el ahorro energético es que se limitará el aire acondicionado en verano hasta los 27 grados; se obligará a tener las puertas cerradas cuando esté en funcionamiento la climatización y se realizarán revisiones extraordinarias en materia de eficiencia energética.

España no está sola a oscuras. En Alemania ya se recomendaba, ahora también es obligatorio en algunas ciudades. Frente a la crisis con el gas ruso, ciudades como Hannover han anunciado el apagado de las luces en monumentos públicos, además de apagar fuentes e imponer duchar frías en piscinas municipales y pabellones deportivos.

