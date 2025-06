España no depende del petróleo iraní. La guerra con Israel va a subir el precio de la gasolina de todos modos

Este pasado fin de semana, la mirada global estaba centrada en lo que ocurría en Oriente Medio. Israel e Irán han cruzado una línea roja con ataques directos que han afectado no solo a objetivos militares, sino a infraestructuras estratégicas, incluidas refinerías de petróleo y plantas de gas. Según Bloomberg, el escenario es un conflicto directo que podría reconfigurar el equilibrio energético mundial.

Una subida sin precedentes del petróleo. Hasta ahora el precio del crudo estaba cayendo por el aumento de la producción por parte de la OPEP+, lo cual estaba provocando fisuras internas. Sin embargo, tras la explosión de esta situación, el mercado ha reaccionado con nerviosismo, con subidas inmediatas. El crudo de Brent ha subido más del 8% y el WTI un 4% según OilPrice. En paralelo, se dispararon las compras de opciones de cobertura por parte de traders que temen que el barril supere los 100 dólares.

El punto que el flujo no se ha detenido. Según ha advertido el experto en energía Javier Blas, al no parar el flujo físico de crudo, el mercado está tentado a la suerte. El miedo no es nuevo, pero el alcance y la dirección de los ataques ha encendido las alarmas que no se veían desde la Guerra del Golfo. En su opinión, “el exceso de oferta es evidente”, pero en Oriente Medio siempre hay una gota que colma el vaso.

Además, ante la magnitud de los ataques, donde Israel ha bombardeado una de las mayores refinerías de Irán, el verdadero temor reside en que, ante la imposibilidad del mando de Teherán de responder de misma forma, opte por una estrategia disuasión económica: cerrar el Estrecho de Ormuz, una vía por la que transita el 20% del petróleo mundial, según OilPrice.

Esto puede llegar a España. Aunque el crudo iraní estaba sancionado internacionalmente y no se importa petróleo de esta parte del mundo, eso no significa que no afecte a la volatilidad del mercado global. Como ha detallado la periodista energética Rebecca F. Elliott en The New York Times, el petróleo es una commodity global: cualquier crisis en una zona productora afecta al precio final que pagan todos los países. España importa crudo de otras regiones —como Nigeria, EE.UU., Arabia Saudí o México— que también verán subir los costes por el temor a disrupciones.

El reflejo en los bolsillos. La consecuencia es clara: la gasolina y el diésel serán más caros, lo que encarece el transporte, la distribución de alimentos y, en cadena, la inflación general. Incluso el precio de la electricidad podría verse impactado, en un contexto donde parte del sistema energético depende aún del gas natural y del petróleo. Esta situación refuerza la importancia de acelerar la transición energética y diversificar el suministro, un objetivo que la Unión Europea se ha marcado desde la crisis del gas ruso.

Hay que estar atentos a las señales. Aunque por ahora los mercados están abastecidos, según ha declarado en sus redes Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, pero hay varios factores que podrían cambiar la situación drásticamente: más ataques directos sobre yacimiento petrolíferos iraníes, cierre del Estrecho de Ormuz, China reduciendo las compras de crudo iraní, subida de los seguros marítimos en la región y escalada militar con anticipación directa de EEUU. Si cualquiera de estos elementos se activa, el precio del barril podría superar los 100 dólares, generando una verdadera crisis de suministro, como ha advertido Javier Blas.

La diplomacia en la cuerda floja. El conflicto entre Irán e Israel será el tema central en la reunión del G7, que se celebra hoy en Canadá. Según APNews, el presidente estadounidense Donald Trump ha instado a las partes a alcanzar un acuerdo, pero también declaró que “a veces tienen que luchar”, dejando dudas sobre hasta qué punto buscará frenar a su aliado israelí. Mientras tanto, Bloomberg ha destacado que Israel ha pedido apoyo internacional para mantener la presión sobre Teherán. Pero muchos líderes europeos temen una escalada incontrolable que dispare los precios del crudo y deteriore aún más la economía global.

