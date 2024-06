España sigue apretando a la nuclear con una tasa del 30%: para las energéticas es una medida "asfixiante"

El sector de la energía nuclear en España tiene motivos para estar enfadado. Esta semana se ha aprobado en Consejo de Ministros la subida de la 'Tasa Enresa' al 30%. Una subida a las centrales nucleares que se empezará a aplicar a partir del 1 de julio y que las empresas energéticas afectadas están criticando duramente.

Qué es la Tasa Enresa. El aumento de esta tasa forma parte del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado a principios del 2024. Enresa es la empresa nacional de residuos radiactivos. La empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos.

En otros países son las empresas de las distintas centrales nucleares las que se hacen cargo de todos los costes de desmantelamiento y la gestión de residuos, pero en España esa tarea corresponde a esta empresa pública y las centrales nucleares le pagan por el servicio.

"Desproporcionada, discriminatoria y asfixiante". Desde Foro Nuclear, organización que agrupa a las energéticas dueñas de las centrales nucleares en España, han emitido un comunicado donde catalogan esta subida de "desproporcionada, discriminatoria y asfixiante", añadiendo que "amenaza seriamente la continuidad de la operación del parque nuclear español".

Se acordó un 20%. Uno de los argumentos para mostrar el rechazo a esta nueva tasa es que en 2019 ya se llegó a un acuerdo por el cual entre 2027 y 2035 se iba a incrementar esta tarifa hasta un 20% respecto al límite vigente de 7,98 €/MWh.

El resultado ha sobrepasado las estimaciones del sector, que han visto como esta tasa sube un 30% desde este mes de julio, hasta los 10,36€/MWh.

Sí es cierto que inicialmente la ministra Teresa Ribera anunció una subida del 40% hasta los 11,14€/MWh, que rápidamente fue rechazado.

Una presión de 130 millones de euros. Actualmente por la tasa Enresa las empresas de centrales nucleares pagan unos 450 millones de euros al año. Con este ingreso, las centrales pagarán unos 580 millones de euros al año, según los cálculos de Foro Nuclear. Unos 130 millones de euros adicionales por el incremento de la tasa. Una tasa que critican que es "absolutamente ajena a la operación de las centrales nucleares".

La energía nuclear sigue sin tener el respaldo necesario en España. Con la crisis del gas, la energía nuclear vio un impulso. Pero resultó ser temporal, ahora que el precio de la energía vuelve a ser bajo.

Desde Foro Nuclear explican que a las centrales nucleares se les presiona con una tasa que el sistema eléctrico no dispone. Por ello defienden que debería existir en nuestro sistema eléctrico "una potencia base/firme no emisora de CO2". Las centrales nucleares se quejan que para esta subida "no se ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas en tiempo y forma por la industria nuclear española".

