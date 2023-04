China no toca techo en la venta de paneles solares: ha arrancado el año con sus exportaciones disparadas

Si la industria china dedicada a la fabricación de módulos solares tiene un techo, 2023 no parece el año en que vaya a alcanzarlo. Al menos en lo que a capacidad de exportación se refiere. Los últimos datos de su Administración General de Aduanas muestran que de las fábricas del gigante asiático salen hoy muchos más gigawatios de paneles que hace un año con destino al resto del planeta, sobre todo a Europa y, en menor medida, América. Y eso, dado lo mucho y rápido que ha crecido el músculo chino a lo largo de los últimos años, es un dato interesante.

Las cifras son significativas tanto por la "fotografía fija" que dejan, como, sobre todo, por lo que nos dicen sobre la tendencia en el mercado.

¿Qué dicen los datos? Que China ha arrancado 2023 reforzando su huella exportadora. Las cifras de Aduanas recogidas por InfoLink Consulting muestran que en enero de 2023 el país exportó 14,85 GW en módulos solares, lo que muestra un incremento más que notable si se mira con perspectiva: del 32% si se compara con el mes anterior y del 55% en comparación con enero del año pasado. En febrero el flujo exportador marcó 14,82 GW, con un alza interanual del 6%.

¿Y más allá de las cifras? Más allá de las cifras de GW o porcentajes, los analistas de InfoLink dejan una lectura interesante. A finales de 2022 la industria china se encontró con una "temporada baja" debido al stock que habían acumulado sus clientes extranjeros durante los meses anteriores. Las previsiones pasaban por que esa ralentización se mantuviera durante el inicio de 2023, pero —explica la consultora, con sede en Taipei— "los datos revelan un aumento espectacular".

"Este repunte muestra cómo el impacto de las existencias de módulos es sorprendentemente transitorio, subrayando un crecimiento de la demanda fotovoltaica en el extranjero más rápido de lo previsto", concluyen.

