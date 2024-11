China está viviendo un boom sin precedentes de su industria solar. Y ahora le preocupa algo: se está descontrolando

China, el líder indiscutible de la energía solar, no ha sabido controlar la producción de paneles solares. Ahora se encuentra en una disyuntiva entre innovación y sostenibilidad frente a una competencia voraz.

Sobreproducción solar. Tras años de expansión sin límites, China ha conquistado más del 80% del suministro global solar. Sin embargo, las empresas tienen que responder a las consecuencias de esa situación: sobreproducción, caída de precios y tensiones comerciales.

Por ese motivo, el gobierno chino ha advertido sobre la sobresaturación del mercado, que ha generado pérdidas financieras en las empresas hasta de un 60% con respecto al año 2023. Además, provocaría una falta de inversión sobre nuevas tecnologías e innovación, lo que frenaría el avance del sector a largo plazo.

Medidas del gobierno chino. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China ha comunicado unas pautas para frenar la fabricación solar excesiva, como aumentar el capital mínimo para nuevos proyectos a un 30% para garantizar la viabilidad financiera.

Los aranceles y la expansión. China estaba buscando una forma para eludir los aranceles de Estados Unidos y otros países, y encontró la forma: expandiéndose al sur global. Esta estrategia para seguir fabricando paneles solares le ha llevado a una sobreproducción, donde países como Brasil también le ha impuesto aranceles, subiendo hasta un 15% para proteger su industria local.

No es la primera vez. China es un país que quiere hacer todo a lo grande y tiene problemas relacionados con la sobreproducción. Ya no es solo la gran cantidad de paneles solares creados o instalados, sino la capacidad de almacenamiento es insuficiente para gestionar el excedente de energía generado. Aunque existen baterías, no hay infraestructura para guardar eficazmente la energía solar generada.

El futuro de la solar en China. La reciente expansión de China a países como Vietnam o Camboya tendrá que hacer frente a la competencia creciente y a la saturación del mercado. El gobierno chino seguirá apoyando a la industria con incentivos o planes estratégicos, como hemos visto en otros sectores. Sin embargo, queda claro que quieren controlar la sobreproducción para invertir en el desarrollo y la innovación.

