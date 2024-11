Una alternativa al litio ha empezado a atraer muchas miradas por su duración: las baterías de vanadio

Ante la expansión de energías renovables, el excedente de energía necesita de almacenamiento. Cada vez son más los diferentes tipos de baterías alternativas al litio y el vanadio puede parecer una más de la larga lista. No obstante, este material puede convertirse en un rival para el litio a nivel comercial.

Almacenamiento de Vanadio. La empresa australiana VSUN Energy ha diseñado un sistema de almacenamiento de energía con batería de flujo de vanadio (VFB). El proyecto Lumina ha iniciado la fase dos para comenzar a preparar la comercialización del sistema BESS VFB con una capacidad de 100MW.

Este sistema podrá almacenar energía y liberarla durante 4 u 8 horas, y estará listo para ser usado comercialmente.

Aumentar la vida útil. El objetivo de la compañía australiana se ha centrado en crear una batería que tenga una vida útil de más de 40 años, superando en 10 años a los sistemas VFB convencionales. Para lograr su objetivo, la empresa ha utilizado óxido de vanadio y ha empleado un enfoque directo de extracción.

La estrategia que ha tomado la compañía australiana se basa en que la producción tiene que ser propia y deben asegurar un control del proceso desde la extracción del material hasta el sistema BESS (Sistema de Almacenamiento de Energía de Baterías, por sus siglas en inglés).

Vanadio vs Litio. Las baterías de ambos materiales presentan unas características diferentes, pero tienen una similitud y es que las dos se pueden reciclar. Por un lado, las baterías de flujo de vanadio pueden llegar a tener más de 10.000 ciclos de vida frente al litio que no llega a ese número. Por otro lado, las VFB pueden resistir mejor al sobrecalentamiento y no son inflamables, por lo que son más seguras.

Otras sustituciones. Mientras que el litio se ha convertido en un material cada vez más escaso, se han buscado otras soluciones. Desde reciclarlo hasta investigaciones de sustituirlo por materiales como el azufre o aluminio.

No obstante, fuera de los laboratorios se pueden encontrar otro tipo de baterías que han encontrado su hueco en el mercado, como las baterías de silicio o la creación de una gigafactoría para baterías de litio-azufre.

Imagen | Cleveland Museum of Natural History y VSUN Energy

Xataka | A falta de baterías, España almacena su energía con agua: los embalses ya bombean el doble que en los últimos 15 años