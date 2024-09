Almacenar energía renovable en hidrógeno no es una utopía futurista: se puede hacer en casa con este invento español

El problema del excedente de energía y las diversas maneras para almacenarlo o aprovecharlo estaba en la lista de prioridades de muchas investigaciones. Un grupo de ingenieros españoles, ganadores del premio James Dyson Award 2024, han encontrado la forma almacenar el excedente de energía renovable transformándolo en hidrógeno en estado sólido.

¿El hidrógeno puede estar en estado sólido? El hidrógeno en estado sólido no se puede encontrar de forma natural en condiciones normales. Sin embargo, existen técnicas para almacenar hidrógeno de esta forma, como el proyecto ATOM H2.

¿Cómo lo hacen? El proceso pasa por convertir el exceso de energía renovable en hidrógeno mediante una técnica llamada electrólisis, que consiste en separar el agua en las moléculas de su composición: oxígeno e hidrógeno. Una vez divididas el hidrógeno se almacenan de manera segura en un depósito sólido a través de un material especial llamado hidruros metálicos. Una vez se necesite energía, el hidrógeno almacenado genera electricidad al combinarse con el oxígeno del aire a través de una pila de combustible, quedando el agua como subproducto.

¿Reciclan el agua? En su proyecto no detallan ese dato. El agua residual del proceso final es una forma de hacer ver que no emiten residuos contaminantes y el proceso sea limpio. ¿El agua podría reutilizarse? No lo especifican, por lo que para volver a realizar el proceso necesitarían agua purificada que entre en el sistema.

Implementación en la vida real. El enfoque del ATOM H2 busca la captura de energía y que no se desperdicie. Según el grupo de investigadores con esta energía podrían abastecer a más de 50 millones de hogares cada año, aunque esa cifra es puramente teórica debido a que esa escala de abastecimiento es gigantesca. Además, el sistema modular le permite agregar más unidades de almacenamiento según sea necesario.

¿Existen más formas de almacenar energía? El aumento de energías renovables produce un excedente de energía, que no podemos almacenar durante la noche o cuando no sople el viento. Son numerosos los países que se encuentran en esta situación, como en España que ha provocado conflictos entre comunidades por la desigualdad energética. No obstante, existen numerosos proyectos para buscar almacenar todo ese excedente, como una gigantesca batería, utilizar los pantanos e, incluso en el propio autoconsumo, el uso de baterías para guardar la energía.

El almacenamiento es el gran reto pendiente de las renovables para convertirlas en energías 100% independientes sin necesidad de apoyos auxiliares como la nuclear o el ciclo combinado. Por ese motivo, sin un almacenamiento funcional y escalable, será difícil que dominen el mercado energético. Sin embargo, proyectos como este indican que se sigue avanzando hacia soluciones.

