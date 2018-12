Jugueteros del mundo, atención: Amazon empieza a hacer sus propios juguetes

En Amazon es posible encontrar prácticamente de todo, pero poco a poco su inmenso catálogo está creciendo con productos creados por marcas blancas de Amazon. Lo hemos visto con los productos AmazonBasics, que ahora amplían su alcance para contar también con juguetes bajo este distintivo.

Los juguetes AmazonBasics aún no están disponibles para su compra, pero aún así varios de ellos aparentemente ya tienen página de producto en Amazon (no accesible en estos momentos) y si todo va como se espera estos primeros 4 o 5 productos que inauguran la categoría podrían ser solo el primer paso de un gran proyecto que podría poner en jaque a la industria juguetera.

Los juguetes como próximo campo de batalla

En este segmento la batalla es especialmente cruenta: la legendaria Toys R Us cerró sus tiendas el pasado mes de junio ante una situación financiera insostenible —se declararon en bancarrota en septiembre— y meses después hemos visto como Amazon enviaba su primer catálogo impreso de juguetes —de todo tipo de marcas— a millones de clientes en Estados Unidos.

Los responsables de la firma ya indicaron que durante el Black Friday y el Cyber Monday se habían distribuido 18 millones de juguetes, un pastel demasiado jugoso para una firma que lenta pero inexorablemente va metiendo sus propios productos en todo tipo de categorías.

Por ahora Amazon se ha limitado a lanzar juguetes para bebés y niños muy pequeños, pero es probable que este sea tan solo un primer paso en una estrategia mucho más ambiciosa. Una que veremos si no le pone en nuevos problemas e investigaciones que se están llevando a cabo con venta de productos que supuestamente son copia de otras marcas.

Es cierto que muchos juguetes tienen éxito por lo populares que han sido durante años y eso está asociado a una propiedad intelectual, pero Amazon podría empezar a ganar terreno en áreas en las que los juguetes no dependen de la marca. Puede que las próximas navidades nos encontremos con un catálogo de juguetes en el que esos productos AmazonBasics estén mucho más presentes, y aquí será interesante ver cómo reaccionan las jugueteras tradicionales.

Vía | This Just In