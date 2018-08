Facebook quiere aliarse con los bancos para saber lo único que no sabe de nosotros: cuánto dinero tenemos

Piensa por un instante toda la información que Facebook ha obtenido sobre ti durante los años en que llevas usándolo. Sabe cuáles son tus intereses, cuánto has viajado, qué móviles y ordenadores has tenido, qué costumbres de ocio tienes, cuál es tu perfil psicológico aproximado, qué tipo de amistades tienes, dónde viven esos amigos, si has visitado sus hogares en alguna ocasión... Sabe prácticamente todo sobre nosotros, pero le queda un último escollo: el dinero que tenemos.

Es una de las pocas informaciones a las que todavía no se puede tener acceso. Puede intuir el nivel socioeconómico en algunos casos, pero no poner números a nuestros ahorros e ingresos. Ahora la empresa de Zuckerberg quiere cambiar eso y ha pedido a los grandes bancos estadounidenses que compartan con ellos la información de sus clientes, incluyendo las transacciones realizadas con sus tarjetas de crédito y los saldos de las cuentas corrientes.

Dime cuánto dinero tienes y sabré con qué puedo tentarte

Oficialmente la intención es "ofrecer nuevos servicios a los usuarios", aunque se enmarca en la estrategia de transformar la red social en un espacio no únicamente de conexión social, sino también de compra de bienes y servicios. Ya en 2017 hubo acercamientos con algunas entidades financieras para obtener cierta información de los clientes para ofrecer ofertas concretas a los usuarios.

Según Wall Street Journal, uno de los grandes bancos se retiró de las conversaciones con Facebook por problemas a la hora de valorar una operación así en términos de privacidad, que también es el mayor escollo para los que siguen planteándoselo. Otras reticencias están en el hecho de que los bancos no están por la labor de dar facilidades a un gigante tecnológico como Facebook, y por el contrario prefieren mantener a sus clientes en sus webs y aplicaciones.

El reciente escándalo de Cambridge Analytica obliga a ir con más cautela con la privacidad que en tiempos pasados

Aunque en menor medida, Google y Amazon también han tratado de acercarse a la banca para lograr acuerdos mediante los que obtener información financiera sobre sus clientes, y a cambio poder ofrecerles productos bancarios personalizados. No obstante, desde la propia Facebook hay una mayor conciencia de lo delicado de la privacidad a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, algo que hace que los pasos se den más despacio que quizás se hubiesen dado en tiempos pasados.

Estos movimientos se enmarcan en la tendencia de Facebook de convertir a Messenger en una suerte de estándar de atención al cliente y herramienta comercial, ahora también logrando ingresos por esta vía, de forma similar a como está planeando la compañía con WhatsApp.

En cualquier caso, lo interesante es ver cómo Facebook está yendo más allá de la publicidad contextual basada en gustos para sacar ingresos de sus usuarios. También quedaría por ver de qué forma se emparejarán las cuentas de usuarios de Facebook con las cuentas bancarias (seguramente, una verificación manual de muchos usuarios para comprobar que los datos coinciden) y hasta qué punto podríamos negarnos como usuarios a un emparejamiento de datos así.

