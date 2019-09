"Para que cualquier inteligencia artificial sea inteligente hacen falta humanos escuchando las interacciones", James LaCroix, directivo de software en Lenovo

Gracias a los asistentes de voz, las redes sociales o los sistemas operativos móviles, el software ha adquirido mucha importancia en el mercado tecnológico, sobre todo en las presentaciones de producto, tradicionalmente enfocadas a hardware.

Justo en la IFA 2019 tuvimos la oportunidad de conversar con James LaCroix, director de gestión de producto de software de Lenovo, uno de los responsables de la parte "no tangible" de PC's, portátiles y resto de productos de la compañía china.

Hablamos de cómo ha cambiado el software en los últimos 10 años, la transparencia con los usuarios o el rol de la inteligencia artificial en el futuro.

El giro hacia el software

Quizá hace años era el hardware el que más miradas acaparaba a la hora de hablar de tecnología, pero el software ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo y los coches son un buen ejemplo. Ahora un coche no es solo sobre motor o velocidad, sino sobre las opciones de software que ofrece. Creo que formas parte de Lenovo desde hace 13 años, así que me gustaría que me contaras cómo has visto esta evolución del software. ¿Qué notas que haya cambiado más?

En Lenovo empecé de hecho como tester. Estuve seis años en China y en aquella época el software era una cuestión de pequeñas tareas que cada vez resolvían mejor su propósito. Era como cubrir los huecos que producían ciertas necesidades. Y luego vinieron las apps, que cambiaron el enfoque: una app era capaz de hacer muchas de esas microtareas que antes se ejecutaban de manera independiente. Y el otro día leí un artículo que decía que la era de las apps ha pasado. Ahora es el momento de las plataformas, de algo mucho más amplio, y que, al mismo tiempo, simplifique las tareas a los usuarios, que sea todo más fácil.

La pregunta que nos hacemos ahora a nivel interno es, ¿cómo puedo aportar un servicio de valor al usuario sin molestarle? Aplicado a un portátil, por ejemplo, sería, ¿cómo puedo hacer que con el mismo hardware tu portátil funcione mejor? Y ahí el software es muy importante, claro.

Hace poco, un estudio de Counterpoint señalaba que Lenovo era una de las marcas más comprometidas en cuanto a actualizaciones de seguridad en Android. Supongo que será un esfuerzo para vosotros porque no todas las marcas consiguen esta mención. ¿Por qué habéis decidido centraros en actualizaciones de seguridad de Android?

Hay algo que no podemos obviar, y es la cantidad de datos que generamos como usuarios. Fíjate lo que pasó con Cambridge Analytica, fue muy grave, pero unos meses después parece que a nadie le importa.

Es más, Facebook sigue creciendo en ingresos…

Eso es, ¡beneficios récord de nuevo, es increíble! Por eso creo que es nuestra responsabilidad darle la máxima importancia a la seguridad y privacidad, no vamos a olvidarnos de ello.

Por otro lado, Google Assistant, Siri o Alexa son temas habituales en la actualidad y cada vez están más presentes en más dispositivos, pero también hay preocupación por la privacidad. Lo más reciente ha sido el tema de humanos escuchando nuestras interacciones con estos dispositivos. ¿Qué opinas de todo este asunto?

Mi opinión personal es que, para conseguir que cualquier inteligencia artificial sea inteligente, hacen falta humanos escuchando o monitorizando las interacciones, así que, mientras se respeten los datos anónimos de los usuarios, me parece bien. También hay que distinguir entre los datos que son necesarios para entrenar esa IA y los que no lo son.

Entiendo, aunque una de las cosas que también se criticaron respecto a humanos escuchando las interacciones con los asistentes de voz es que no se daba a elegir al usuario, es decir, cualquier usuario podía ser escuchado, aunque en teoría fuera un mínimo porcentaje del total…

Claro, es que nadie va a leerse 7000 páginas de términos y condiciones. Hay que hacerlo más fácil y accesible. Y, por otro lado, aunque le des la opción, la gente nunca va a estar dispuesta a ceder sus datos si se están sintiendo engañados de alguna manera.

¿Transparencia en la gestión de datos de usuarios?

¿Y cómo gestionáis este tema en Lenovo?

En el último año he intentado implementar un modelo de absoluta transparencia, es más, te diría que me he ganado algún enemigo dentro por esto (risas). No, en serio, tenemos un equipo legal maravilloso con el que hemos venido trabajando muy cerca en los últimos dos o tres años, y procuramos siempre ser lo más transparentes que podemos, dejando claro qué recopilamos, para qué, etc. Los de legal y nosotros somos como los mejores amigos y mejores enemigos al mismo tiempo.

¿Por qué dices eso?

Porque prefiero no recopilar ningún dato del usuario a obligarle a leer 17 páginas de condiciones.

[Nota: consultamos los términos y condiciones en la web española de Lenovo y salen siete páginas y media, en su mayoría con la jerga legal a la que entendemos que están obligadas todas las empresas por GDPR.]

La importancia de los ecosistemas

Hay una tendencia clara y es construir ecosistemas alrededor del software. Mira los ejemplos de Apple, Amazon o Microsoft. Tienen diferentes versiones de software para cada dispositivo y normalmente ofrecen el discurso al usuario de que es más fácil tener dispositivos que tengan el mismo ecosistema de software. Sin embargo, Lenovo cuenta con socios como Microsoft y Windows, o Google y Android. ¿Por qué? ¿No sería mejor construir un ecosistema propio de Lenovo?

Por supuesto. Somos socios estratégicos con Microsoft, pero a mí, por ejemplo, me encanta la tecnología. Android, Windows, MacOS, lo que sea. Creo que lo más honesto es preguntarnos en qué somos mejores que nadie. ¿Deberíamos invertir en almacenamiento en la nube? No, ya hay otras empresas que lo hacen muy bien ahí, pero, ¿podríamos aportar algo a la experiencia de ese almacenamiento en la nube? Claro.

También ha habido una reestructuración interna. Hace unos años llegamos a tener cinco equipos diferentes de software con 181 proyectos, y claro, había como tres o cuatro maneras de hacer apps. Ahora Visual Studio es un estándar y somos un solo equipo que trabaja unido, muy centrados en el ecosistema. ¿Significa eso que habrá un sistema operativo propio de Lenovo? Probablemente no, no hay razón para ello, pero sí estamos haciendo todo con una perspectiva más global.

¿Qué papel crees que va a desempeñar la inteligencia artificial en el software en los próximos años?

Nuestro lema es "tecnología inteligente para todos" y la inteligencia artificial ayudará a conseguirlo, lo que pasa es que no está ni siquiera en su infancia, diría que está en fase casi pre-natal. Y para que crezca van a tener que pasar unos años, así que no queremos generar tampoco falsas expectativas. ¿Hay casos de uso útiles en la actualidad en los que hay inteligencia artificial y modelos de aprendizaje? Sí, pero nuestro foco está en hacer las cosas más fáciles, y eso puede implicar inteligencia artificial o no. Lo único que nos importa es que el usuario tenga una buena experiencia.

¿Qué piensas de Project Athena de Intel?

Creo que tiene mucho sentido y ese enfoque más sociológico es muy necesario. Seguramente yo use un ordenador de una manera muy diferente a ti. Y nuestra labor es adaptarnos a todas esas opciones de uso, y para eso tenemos que entender qué necesidades hay, tanto de gente mayor como más joven. Por eso, me alegra que Intel haya impulsado este proyecto y que nosotros seamos parte de ello.

Con esto de Project Athena parece que la intención es que los portátiles sirvan para muchas más cosas. Si es así, ¿en qué lugar quedan las tablets entonces?

Llevo soñando con un PC de bolsillo toda la vida, pero también creo que como hay tantos usuarios tan diferentes, las tablets seguirán teniendo su hueco, quizá para usos más concretos, pero, quién sabe, quizá con el 5G vuelvan a adquirir más relevancia. Viene un cambio de paradigma muy importante, pero no creo que vaya a destruir una industria como la de las tablets.