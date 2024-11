China está inundando el mercado con módulos DDR4 extremadamente baratos. Es una amenaza para Corea del Sur

Los chips de memoria son el motor de la economía de Corea del Sur dependiente del comercio. De hecho, para el Gobierno surcoreano su industria de los semiconductores tiene un rol estratégico. Y Samsung y SK Hynix son las compañías que la sostienen. La primera de ellas tiene una cuota de mercado aproximada del 40%, mientras que SK Hynix defiende un muy digno 29%. Por detrás de ambas se sitúa la estadounidense Micron Technology, con un 26% aproximadamente.

El mercado de los circuitos integrados de memoria tiene un potencial de crecimiento enorme debido a la alta demanda de estos chips que ha propiciado la proliferación de los centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Y, como cabe esperar, los fabricantes chinos de semiconductores no quieren quedarse fuera de él. Changxin Memory Technologies (CXMT) es una de las compañías chinas especializadas en la producción de chips de memoria, y, al igual que otras empresas del país liderado por Xi Jinping, ha optado por competir en este mercado tan atractivo desplegando una política de precios muy agresiva.

Los fabricantes chinos están compitiendo con precios un 50% más bajos

CXMT en particular ha incrementado su capacidad de producción de chips DRAM casi cinco veces durante los últimos cuatro años, lo que le ha permitido aumentar su cuota de mercado global hasta alcanzar un muy digno 9%. Este crecimiento ha colocado a esta compañía justo detrás de Micron si nos ceñimos a su cuota de mercado, por lo que ya es el cuarto mayor fabricante de chips de memoria del planeta. Para rizar aún más el rizo el Gobierno chino está respaldando económicamente a sus fabricantes de este tipo de semiconductores como respuesta a las sanciones desplegadas por EEUU y sus aliados, por lo que la competitividad de las empresas chinas va al alza.

CXMT y Fujian Jinhua venden sus chips DDR4 con un descuento del 50% en comparación con los circuitos integrados del mismo tipo producidos por las empresas surcoreanas

Sea como sea la estrategia de precios no solo de CXMT, sino también de otros fabricantes chinos de chips de memoria, como Fujian Jinhua, es extremadamente agresiva. De hecho, estas dos empresas en particular están expandiendo su capacidad de producción y reduciendo drásticamente los precios. Actualmente ambas venden sus chips DDR4 con un descuento del 50% en comparación con los circuitos integrados del mismo tipo producidos por las empresas surcoreanas. Como podemos intuir, para Samsung y SK Hynix esta estrategia representa una agresión en toda regla que no les deja otra opción que reducir sus precios, y, por tanto, también su margen de beneficios. Eso sí, nosotros, los usuarios, ganamos.

La capacidad de fabricación de CXMT se ha incrementado de 70.000 obleas al mes en 2022 a nada menos que 200.000 obleas en 2024. Pero esto no es todo. Su objetivo es alcanzar las 300.000 obleas al mes y capturar el 11% del mercado global de los chips de memoria DRAM durante los próximos años. Fujian Jinhua está sancionada por el Gobierno de EEUU, pero, aun así, ha conseguido incrementar su producción perceptiblemente. En esta coyuntura los fabricantes surcoreanos han optado por reducir su producción de chips DDR4 e incrementar la de las memorias DDR5 y HBM3 por una razón muy contundente: sus competidores chinos aún no disponen de la tecnología necesaria para fabricar a gran escala estos dos últimos tipos de memorias.

Imagen | Moe Bodden

Más información | DigiTimes

En Xataka | Corea del Sur teme las represalias de EEUU. Para evitarlas sus antiguos equipos de litografía cogen polvo en un almacén