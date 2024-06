El CEO de HP detalla cuánto ha caído la impresión desde la pandemia: es una mala noticia para el negocio de la compañía

Ya no imprimimos tanto como antes. Hubo un tiempo donde la impresora tenía un papel principal tanto en nuestro hogar como en la oficina, pero las cosas han ido cambiando. Los avances en materia de digitalización en combinación con los caprichos de la industria y las nuevas dinámicas de trabajo están llevando a muchas personas a prescindir cada vez más de estas máquinas alimentadas por cartuchos.

HP está comprobando esta dinámica en sus carnes. El CEO de la multinacional estadounidense, Enrique Lores, ha reconocido recientemente en la 40ª Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas de Bernstein que el negocio de la impresión se enfrenta a un reto. Y ha detallado cuándo ha caído la impresión de páginas desde la pandemia, al menos según los cálculos que ha realizado la propia compañía.

La impresión de páginas se ha reducido en una quinta parte

No es ningún secreto que la aparición del COVID transformó nuestra forma de trabajar. En líneas generales, en tiempos de confinamiento trabajamos más desde casa y las empresas se vieron obligadas a actualizar sus procesos. Ya no tenías la posibilidad de llevar un informe en papel hasta la oficina de tu jefe. El tiempo ha pasado, pero el sector de las impresiones no se ha recuperado a los niveles de prepandémicos.

"En el espacio de oficinas, claramente, la cantidad de páginas que se imprimen es menor que antes de la pandemia”, dijo Lores en el mencionado evento. El ejecutivo añadió que esto se debe, además, a que en la actualidad hay menos gente trabajando de manera presencial en las oficinas. Los hogares han tenido una dinámica ligeramente diferente, pero su estado no es mucho mejor que el empresarial.

Durante la pandemia los clientes de HP imprimieron más desde casa, pero desde ese entonces el número de páginas impresas ha ido disminuyendo. Lejos de que todo en el mercado de las impresoras muestre números negativos, todavía hay un sector que está creciendo, y es precisamente el industrial, donde se imprimen etiquetas para empaques, posiblemente impulsando por el comercio electrónico.

La compañía estadounidense, que lidera el mercado de las impresoras, dice que sus proyecciones estaban bastante ajustadas a la realidad. Sus estimaciones sugerían que la cantidad de páginas impresas caería alrededor del 20% después de la pandemia, y señalan que “ahora es más o menos donde estamos”. La firma añade, además, que esta reducción puede tener un impacto en la cantidad de impresoras vendidas.

Imágenes | Mahrous Houses | Evelyn Geissler

En Xataka | Imprimir siempre ha sido una pesadilla (y la industria de las impresoras tiene buenos motivos para ello)