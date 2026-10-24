Las cartas de Pokémon han conseguido un hito inesperado equiparándose a Nvidia como el activo con mejor rendimiento del mundo

El oro, las obras de arte de artistas consagrados e incluso los bolsos más exclusivos son las alternativas de inversión a los valores de los índices bursátiles como el S&P500 más conocidas. Sin embargo, uno de los activos más rentables en la actualidad no cotiza en bolsa ni se expone en galerías de arte, sino que lleva décadas esperando pacientemente en el fondo de alguno de tus cajones: las cartas coleccionables de Pokémon.

Estas cartas nacieron para cambiarlas en el patio del colegio. Nadie las miraba como algo que pudiera dar dinero de verdad. Hoy hay quien las compara con las acciones de la empresa más valiosa del planeta. Y hay gráficos que, de momento, le dan la razón.

Dos curvas casi gemelas. Un gráfico generado por la plataforma de datos Blockworks, pone frente a frente varios activos de inversión en un histórico desde 2019. El índice Pokémon de Card Ladder, que evalúa el precio promedio de una cesta de cartas coleccionables de Pokémon, se ha multiplicado por unas 40 veces en los últimos siete años.

Por si parte, durante este mismo periodo Nvidia se ha convertido en la primera empresa en superar los cinco billones de dólares en bolsa, gracias al auge de la IA y a la enorme demanda de sus procesadores. Ese ascenso meteórico de su capitalización ha hecho que los inversores de la compañía fundada por Jensen Huang y sus amigos hayan multiplicado por 41 su inversión inicial. Es decir, un simple juego de cartas ha sido casi tan rentable como la empresa con mayor capitalización del mundo.

Un valor refugio. Aunque pueda parecer algo tan ilógico como la burbuja de los tulipanes, el valor de las cartas responde a las leyes del mercado: valen tanto como lo que está dispuesto a pagar el más osado de sus compradores. Entre los jóvenes millonarios ya se ven como un refugio lejos de los vaivenes de la bolsa.

En tres meses, el índice CL50 (que agrupa las 50 cartas Pokémon más icónicas) ha subido más de un 16%. Según datos de MarketScreener, en el mismo periodo, el S&P 500 apenas ha alcanzado un incremento del 3,3%, mientras que el Nasdaq 100 lo hacía en un 2,29% y el MSCI World lo hacía en un 2,42%.

Evolución del Índice de las cartas Pokémon frente a las acciones de Nvidia. Fuente:Blockwoks

Un Pikachu de 16,5 millones. En febrero, Logan Paul, un reconocido coleccionista e inversor en este activo, vendió su Pikachu Illustrator con nota PSA 10 en una subasta de Goldin. El precio final de la operación fue de 16,49 millones de dólares. Por una sola carta Pokémon. Guinness World Records lo certificó como la carta más cara jamás vendida en subasta.

Sin embargo, lo más llamativo de la operación es que Paul ya había conseguido ese mismo reconocimiento cuando la compró en 2021 por 5,275 millones. Entonces dijo: "Esta carta me costó más que mi rancho. Mi rancho de 84 acres". En cinco años, el precio de esta carta se ha triplicado.

Un 10 sobre 10 lo cambia todo. La clasificación de PSA (Professional Sports Authenticator) puntúa cada carta del 1 al 10 según su estado, exclusividad o demanda. Un punto de diferencia en esta escala mueve miles de dólares. Un Gengar Holo de Expedition de 2002 con un PSA 9 costaba en agosto unos 4.680 dólares en julio de 2026. El 18 de octubre se anotó una venta de 24.900 dólares, según los registros de Card Ladder.

La escasez pesa tanto como la nota de valoración de PSA, por eso la carta vendida por Logan Paul alcanzó el esa cifra récord en su subasta: es rara y se encuentra en un estado impecable. Según publicaba Fortune, se han impreso más de 75.000 millones de cartas Pokémon, y la propia Pokémon Company asegura que imprime "a máxima capacidad". Sin embargo, solo se pagan fortunas por aquellas que pertenecen a ediciones especiales y son muy raras. Es decir, aquellas clasificadas como PSA 10.

Lo que el gráfico no cuenta. Al igual que cualquier otro activo, las cartas de Pokémon también pueden sufrir sus altibajos debido a desequilibrios entre la oferta y la demanda. Tal y como contaba The Daily Economy, durante la pandemia hubo una fiebre por las cartas de Pokémon que disparó su precio e hizo que muchos coleccionistas se animaran a poner a la venta sus piezas. Ese incremento en la oferta hizo que su precio se desplomara. Una carta de Pikachu de McDonald's pasó de unos 51 dólares en febrero de 2021 a poco más de 6 dólares en julio de 2024.

Con los relojes de lujo pasó algo parecido. La burbuja que inflaron nuevos millonarios terminó explotando y causando el desplome de los precios de los relojes exclusivos de segunda mano.

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Imagen | Flickr (Sarah Gilbert)