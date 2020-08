Amazon ya entrega con su mensajería dos de cada tres envíos en EE.UU: un anticipo de lo que está por llegar al resto

El confinamiento por COVID-19 tuvo tanto impacto en el comercio electrónico que Amazon contrató a 100.000 trabajadores adicionales en Estados Unidos. Tras anunciar la contratación de otros 75.000 trabajadores allí, en España también anunciaron 1.500 contrataciones a tiempo completo y parcial. Según indica la consultora ShipMatrix, el ritmo en el mercado estadounidense no ha bajado con la progresiva vuelta a la normalidad, enviando en julio 415 millones de paquetes en julio frente a los 389 de media que envió los meses anteriores.

Un detalle relevante de este crecimiento es que la distribución de los paquetes en Estados Unidos ya corre a cuenta de la propia Amazon en un 66% de las entregas, es decir, en dos de cada tres repartos. La media aquí también ha crecido, desde el 61% de paquetes que Amazon repartió entre abril y junio.

Lo curioso es que pese a este crecimiento de entregas con la mensajería de Amazon, desde ShipMatrix también hablan de crecimiento de volumen en dos compañías tan importantes del sector como UPS, que creció un 26% en julio, y FedEx, que creció un 22% en ese mismo mes. Como Amazon, tras el confinamiento, ambas compañías tampoco han dejado de crecer. Según contó Satish Jindel, fundador de ShipMatrix a CNBC, Amazon "potencialmente alcanzará el 80% de reparto de sus propios paquetes el año que viene".

Amazon Flex ha crecido enormemente desde su lanzamiento en España

En España, Amazon lanzó su servicio propio de reparto Flex en 2017, y desde entonces se ha hecho más y más protagonista en las entregas en casas. Actualmente, los repartidores propios de Amazon ya reparten incluso los domingos.

Viendo cómo está funcionando el reparto propio de Amazon en España, lo que está pasando en Estados Unidos probablemente sea una tendencia que veamos extenderse en el resto de países donde opera la compañía de Jeff Bezos. Al igual que ocurre en el delivery de comida, cada vez se ven más repartidores de Amazon por las calles, y se explica en parte con cómo funciona Amazon Flex, siendo una plataforma para que trabajadores autónomos repartan paquetes en su propio vehículo durante algunas horas semanales, sin tener que dedicarse exclusivamente a ello.

Las barreras de entrada son pocas, pero la remuneración no es alta, 13 euros la hora según contaba mi compañero Javier Lacort en un reportaje, y el sistema de bloques de reparto no resulta demasiado cómodo: hay ya tanto repartidores, que prácticamente hay que "pelearse" con la aplicación para poder optar a bloques de unas horas de reparto. Uno de los repartidores contaba que ahora eran muchos más repartidores que cuando el servicio se lanzó, con números pedidos que en comparación no debían haber subido mucho.

Por parte de Amazon, como ha hecho con sus productos Amazon Basics, expandir todo lo que pueda sus servicios propios supone un ahorro de costes y un incremento de ingresos que explica que esté buscando depender menos de las empresas de mensajería clásicas. Y por el momento está haciéndolo a gran ritmo, pues a finales de 2019, según Morgan Stanley, Amazon entregaba un 50% de sus envíos, frente al 66% que ahora menciona ShipMatrix.

