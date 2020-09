La administración Trump ahora amenaza a Epic ('Fortnite') y a Tencent ('League of Legends') mientras aprueba el acuerdo Oracle-TikTok

La cruzada del gobierno estadounidense frente a las empresas chinas que operan en Estados Unidos aún tiene camino que recorrer. Después de Huawei y TikTok, ahora parece ser que es el turno de Tencent y Epic, dos compañías con populares videojuegos y otros servicios de software que ahora se pueden ver afectadas por los bloqueos del gobierno de Trump.

Según ha podido saber Bloomberg, la administración de Trump está investigando las políticas de recopilación de datos que ejercen algunas empresas vinculadas a Tencent. Como ya vimos, Tencent es un gigante tecnológico chino que a lo largo de los años ha invertido en decenas de otras compañías menores como puede ser Epic Games (creadores de 'Fortnite' y Unreal Engine). Además también es propietario directo de otras como Riot (creadores de 'League of Legends').

Indican desde Bloomberg que estas dos empresas y algunas otras en las que Tencent tiene participación han recibido cartas del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) en las que se les pregunta por los protocolos de seguridad que siguen para gestionar los datos de usuarios estadounidenses. Si bien no se dan detalles de qué se pedía exactamente en estas cartas, encaja con el veto que anunció Estados Unidos hace un mes a las empresas con sede en China.

En este caso, aunque no hay veto directo u orden ejecutiva, las empresas que tengan relación con Tencent podrían verse obligadas a modificar sus operaciones para cumplir con la normativa estadounidense. Esta normativa, esencialmente, busca que los datos de los usuarios de Estados Unidos no salgan de servidores estadounidenses y sobre todo no acaben en China o en manos de empresas con sede en China. ¿Razón? Estados Unidos cree firmemente que las empresas con sede en China ofrecen estos datos al gobierno chino.

Un respiro para TikTok y WeChat

Que la diana ahora esté en Tencent no significa que las cosas se han acabado para TikTok y WeChat. Ambas iban a estar prohibidas para su uso y descarga desde este 20 septiembre en Estados Unidos según la orden del gobierno estadounidense. No ha sido así, ni TikTok ni WeChat han sido eliminadas de las tiendas de Google Play Store y Apple App Store. Cada una por razones distintas.

WeChat, propiedad de Tencent por cierto, se ha salvado gracias a una orden de una jueza en California. Mediante esta orden se detiene la orden de la administración de Trump para eliminar la app y parar sus operaciones. Según la jueza, tiene que ver con la Primera Enmienda de la constitución estadounidense, que protege los derechos de libertad de expresión y de religión sin interferencia del gobierno. El veto del gobierno estadounidense interfiere en la libertad de expresión y las libertades de los usuarios de WeChat en Estados Unidos, indica la jueza.

En ByteDance / TikTok las cosas son más complejas aún. Tras el acuerdo preliminar entre Oracle y ByteDance para la gestión de TikTok en Estados Unidos, el siguiente paso es cerrar todas las condiciones. Como ya vimos, Oracle no compra como tal TikTok en Estados Unidos, sino que será un "proveedor tecnológico de confianza". Esto, muy simplificado, significa que tendrán un tanto por ciento de la empresa y ofrecerán los servidores donde se almacenen los datos de los usuarios estadounidenses.

TikTok será propiedad de una nueva empresa llamada TikTok Global, en la que tendrán participación tanto ByteDance como Oracle y Walmart. Según el presidente de Estados Unidos, la empresa tendrá participación mayoritaria estadounidense y su sede estará probablemente en Texas (Estados Unidos). Ahora bien, esa participación mayoritaria tiene truco. Oracle se hará con el 12,5% de la empresa y Walmart con el 7,5%. ¿Qué hay del 80% restante? Seguirá siendo de ByteDance. Entonces, ¿cómo es posible que sea participación mayoritaria estadounidense? Porque actualmente el 40% de ByteDance es de inversores estadounidenses, así que ese 80% de ByteDance suma al 20% de Oracle y Walmart para que sea aproximadamente un 53% de inversión directa e indirecta de empresas estadounidenses. Como dije, las cosas son complejas.

Mientras todo esto se lleva a cabo, la administración de Trump ha concedido a TikTok una semana extra antes de vetarla en Estados Unidos. Esta semana extra es para que se cierren las operaciones y TikTok pueda operar bajo los requisitos del gobierno estadounidense. Requisitos que distan mucho de lo que se pedía en primera instancia, como por ejemplo que TikTok sea comprado completamente por una empresa estadounidense. Parece ser que tampoco se venderá el algoritmo de recomendaciones de TikTok, algo que China no permite y al que Oracle podrá acceder para, a lo sumo, revisar.

Vía | Bloomberg