La marina rusa está entrenando ballenas, focas y delfines para usarlos en el ártico: qué sabemos de la "nueva arma" rusa

En los últimos días, la historia de las ballenas soldado a las órdenes de Putin ha llenado titulares de medio mundo. No es para menos. La historia, como si de una película de terror se tratara, arrancó hace aproximadamente una semana en un pequeño pueblo de pescadores noruegos. Allí, una ballena beluga empezó a buscar activamente los barcos de los pescadores y a tirar de las correas y cuerdas que colgaban de ellos.

¿Estamos ante una nueva arma de la marina rusa? Lo cierto es que, conforme investigamos el asunto, parece claro que, si hablamos de cetáceos, "arma", lo que se dice "arma", no parecen. Esto es lo que sabemos del programa ruso para entrenar ballenas, focas y delfines en la base militar de la ciudad de Múrmansk.

Ataque ballena

¿Qué ha pasado? Como decía, hace aproximadamente una semana, los pescadores de Inga, un pequeño pueblo noruego, dieron la voz de alarma cuando se encontraron una beluga que había comenzado a hostigar sus barcos pesqueros. “Íbamos a poner las redes cuando vimos una ballena nadando entre los barcos. Se acercó a nosotros y pudimos ver que llevaba algún tipo de arnés”, explicaba Joar Hesten a la emisora noruega NRK. Según explicó Hersten, aparentemente la ballena era dócil y parecía estar acostumbrada a los humanos.

Pero en un momento determinado, empezó a buscar activamente a los barcos y a intentar tirar de las correas que colgaban de ellos como queriendo zarandearlos. Eso es, para ser claro, un comportamiento extraño. Algo que sumado al misterioso arnés de marras, provocó la extrañeza de los pescadores y levantó sospechas entre los expertos.

¿Rusia? "Si esta ballena proviene de Rusia, y hay muchas razones para creerlo, no son los científicos rusos lo que lo han hecho, sino la marina", explicaba a The Guardian Martin Biuw, del Instituto de Investigaciones Marinas de Noruega. Las razones empiezan en el hecho de que el arnés llevaba escrito “Equipo de San Petersburgo” en perfecto ruso, pero no acaban ahí.

Audun Rikardsen, de la Universidad del Ártico de Noruega (UiT), explicaba que, al ponerse en contacto con sus colegas investigadores rusos, ellos mismos le confesaron que “lo más probable es que sea la marina rusa en Murmansk”.

Delfines militares No se puede decir que sea es sorprendente. No es la primera vez que se para esto, ya en los años 80 la URSS utilizó delfines para detectar armas de forma eficaz. El proyecto se descontinuó en los 90. En 2017, TV Zvezda explicó que el programa de la Marina rusa había vuelto a ponerse en marcha.

Pero los proyectos de delfines adiestrados para fines militares no acaban ahí. El Programa de Mamíferos Marinos de la Armada de Estados Unidos del Comando de Sistemas de Guerra Espacial y Naval (SPAWAR, según sus siglas en inglés) de la marina estadounidense sigue operativo desde los años 60s y ya os contábamos en Magnet, cómo estos delfines se usaban en todo tipo de misiones.

Usos militares ≠ usos armamentísticos. Más allá de las polémicas éticas que despierta el uso de ballenas, delfines y focas para usos militares, nada parece indicar que estos animales se usen como 'armas'. Sobre todo, porque el costo de entrenar a estos animales no aconseja usarlos como carne de cañón.

La idea de los programas, según ha trascendido, es usar ballenas de este tipo para proteger las entradas de las bases navales en las regiones árticas y emplear a delfines y focas en asistir a los buceadores en tareas complejas. Algo que puede parecer mucho más aburrido, pero sin lugar a dudas mucho más interesante.