AEMET sabe que lo peor de la DANA está por llegar. Pero lo importante no son los próximos días, sino lo que nos dice del verano

12 grados. A las puertas del mes más caluroso de la España peninsular, los termómetros se van a situar hasta 12 grados por debajo de la media. Y sí, esto es culpa de la DANA que va a atravesar la península, pero no solo. Aunque se nos olvida a menudo, junio es uno de los meses más impredecibles del año.

Hablemos de la DANA. Como venían diciendo los modelos desde finales de la semana pasada, el martes se descolgó de la circulación general una depresión aislada en niveles altos (DANA) que afectará a la península de lleno. Eso es sinónimo de chubascos, tormentas y granizo en amplias zonas del país. En lugares concretos, pueden llegar a ser fuertes o muy fuertes.

Aunque la trayectoria está relativamente clara, Rubén Campo, el portavoz de AEMET, recordaba que "con este tipo de situaciones, muchas veces las precipitaciones son de carácter muy local y es difícil precisar en qué punto concreto se van a producir las lluvias”.

Lo que sí está claro es que hoy jueves la DANA se situará en el golfo de Cádiz y aumentará la inestabildiad del tercio suroeste; el viernes se situará sobre el centro peninsular y el sábado saldrá del país por el extremo nordeste. Como decía, hay dudas sobre las zonas concretas donde descargará la DANA, pero el descenso térmico "se producirá según se vaya desplazando" a través de la península.

Lo que viene después de la DANA. Porque, efectivamente, con la DANA no se acaba este "episodio fresco" a las puertas de julio: el sábado por la noche, justo cuando la DANA abandona el país, una vaguada atlántica entrará por el noroeste de la Península. Esto solo se dejará sentir en el norte de la península, pero alargará inestabildiad durante el domingo y, posiblemente, el lunes.

El calor que no llega. Porque, sea como sea, hay zoans del país que van a estar estos días hasta 12 grados por debajo de lo normal. Más aún, durante el sábado buen parte de las zonas más calurosas del país van a tener máximas inferiores a 30 grados.

Puede parecer llamativo porque, como hemos señalado estos meses, los modelos estacionales nos hablaban de un verano más cálido de lo normal. Pero, en realidad, tampoco podemos decir que este julio haya sido excesivamente raro. Los procesos convectivos (las famosas tormentas) suelen ser muy intensas en los meses de transición: son famosas las de finales de agosto y las de septiembre, pero también ocurren en junio.

Una memoria climática muy corta. De hecho, el de 2023 fue el junio más frío de los últimos 20 años (al menos, en gran parte del país). Lo que ocurre es que llevamos encadenando muchos años de calores tempranos y eso ha hecho que el "retraso del verano" sea sorprendente para todos.

Ahora viene la gran pregunta: ¿Qué pasará en julio? Julio, en la España peninsular, es el mes más caluroso (por una décima sobre agosto). Eso no solo es un dato meteorológico, sino un activo turístico. Y ahora mismo nadie sabe qué se puede esperar. Lo razonable es que el calor entre en cualquier momento y no se vaya hasta octubre, pero si algo está dejando calro 2024 es que no es un año "razonable".

