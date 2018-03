Robinhood se lanza a por las criptomonedas prometiendo cero comisiones: así queda frente a la competencia

Robinhood es una plataforma de trading que está ganando mucha relevancia en EEUU. El motivo es que no cobra comisiones por depósitos, retiradas u operaciones de trading, cosa que no es para nada habitual en el sector. Y ahora ha decidido meterse en el mercado de las criptomonedas con una propuesta rompedora.

Vamos a analizar en qué consiste Robinhood, qué operaciones y precios tiene disponibles y qué es lo que propone con su nuevo plan Crypto. Os adelantamos que es muy interesante y que Coinbase, Binace y similares deberían temer a este nuevo competidor.

Robinhood, modelo de negocio

La premisa detrás de Robinhood es que todos los ciudadanos deberían tener acceso barato a los mercados financieros y por lo tanto, allí donde opera (básicamente en EEUU y en Australia) permite invertir en bolsa sin pagar comisiones.

Por tanto, si alguien vive en EEUU y se abre una cuenta en Robinhood puede transferir dinero a dicha cuenta de forma gratuita, comprar y vender acciones de forma gratuita y retirar el dinero también de forma gratuita. Hay una excepción, y son los llamados cánones de bolsa. Esto es, las bolsas de todo el mundo son empresas cuyos principales ingresos vienen por las tarifas que aplican al ejecutar las órdenes de compraventa. Da igual con qué bróker o banco se opere, estos cánones hay que pagarlos.

En el caso de EEUU los cánones de bolsa son bastante bajos: no hay en el caso de compra de acciones y en la venta son 0,00231% del importe de la operación. En cambio en otras bolsas estas cantidades suelen ser mayores. Por ejemplo en España hay un mínimo de 1,21 euros para operaciones de menos de 300 euros (sumando cánon de bolsa y comisión de clearing) y puede llegar a ser más alto dependiendo del volumen de la operación. Por tanto si Robinhood llega a expandirse a otros países (como España) la cosa no es tan baja. Desde Robinhood se puede invertir en bolsas extranjeras, no solo en EEUU. y ahí las tarifas sí que son más convencionales (por ejemplo 50 dólares por operación de compraventa).

De todas formas Robinhood tiene unas tarifas nacionales increíbles. Si lo comparamos con algún broker potente de España, como Renta4, vemos que invertir en bolsa no es nada barato: la comisión por operación es de 4 euros, más cánones de bolsa (ya mencionados antes), y existe una comisión de custodia de acciones del 0,033% más IVA con un mínimo de 1,25 euros al mes por valor custodiado. Todo esto en Robinhood es gratis (si exceptuamos los cánones de bolsa que se cobran en cualquier bróker).

¿De dónde saca dinero Robinhood? ¿Cuál es su modelo de negocio? Ellos aseguran que es de invertir el dinero que los clientes tienen sin usar en sus cuentas, como hace cualquier banco. Pero con los tipos de interés que hay en la actualidad dudo que ese sea su principal fuente de ingresos. Su negocio es permitir a sus clientes invertir apalancados.

Invertir apalancado significa invertir con deuda. Esto suena peligroso y lo es, ya que las pérdidas pueden ser muy abultadas. Lo bueno es que si hay ganancias se multiplican. Por ejemplo, si alguien invierte 10.000 euros en una acción y tiene una revalorización del 10%, ganará 1.000 euros. Pero si esa misma persona logra que alguien le preste 990.000 euros para hacer la misma inversión, junto con los 10.000 que dispone, su ganancia se multiplica. Es decir, invierte 1.000.000 de euros, gana un 10% como antes (que en esta ocasión son 100.000 euros), devuelve los 990.000 euros y los intereses que le hayan cobrado y las ganancias son espectaculares. El problema es que cuando la inversión no va bien y se pierde todo.

Robinhood ofrece con mucha facilidad apalancamiento. Es decir, ofrece a sus clientes dinero prestado para invertir con deuda y multiplicar las potenciales ganancias. Para ello ofrece unas tarifas planas interesantes en lugar de un tipo de interés sobre el capital prestado y además ofrece planes mensuales (Gold) para aumentar las posibilidades de apalancarse. Esto es muy peligroso y solo apto para inversores profesionales y seguramente sea la principal fuente de ingresos de la plataforma. Es decir, el modelo de negocio de Robinhood es prestar dinero a sus clientes para que inviertan con deuda. Y claro, por prestar ese dinero cobra.

Robinhood en el mercado de las criptomonedas

Recientemente Robinhood ha anunciado su entrada en el mercado de inversión en criptomonedas, concretamente en Bitcoin y Ethereum con posibilidad de expandirse a otras. De momento está en una beta cerrada pero tienen una web para apuntarse.

La gran ventaja que ofrecen es que permiten operar en criptomonedas sin comisiones, una cosa nunca vista hasta ahora. Comprar y vender sin coste, y tampoco custodia de las criptomonedas. Eso sí, tiene algunas limitaciones como que no permiten (de momento) transferir las criptomonedas a otros exchange o monederos y que tampoco permiten recibir criptomonedas.

En el caso de las criptomonedas no permiten compras apalancadas y tampoco usar los fondos como colateral de operaciones apalancadas en bolsa. Por tanto es complicado ver cómo van a ganar dinero con este servicio si, como prometen, tampoco usan diferencias en precios de compraventa para tener un margen. Lo lógico será que en el futuro permitan operaciones apalancadas, pero las condiciones serán más duras que en bolsa debido a la alta volatilidad.

Comparación de tarifas con otros exchange

Lo que es espectacular es la comparación de tarifas con otros exchange populares, como Coinbase y Binance. Robinhood ofrece unas tarifas nunca vistas e imposibles de superar. Si en el futuro se expanden fuera de EEUU desde luego muchos exchange lo van a tener complicado para competir.

Exchange Tarifa compra con saldo Tarifa compra con tarjeta de crédito Criptomonedas soportadas Coinbase 1,49% del importe 3,99% del importe Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum classic Binance 0,1% del importe no lo permite Binance soporta decenas de criptomonedas Robinhood 0% del importe no lo permite Bitcoin, Ethereum

Veremos en el futuro cómo se adaptan los exchange al nuevo competidor pero desde luego algo tienen que hacer, de lo contrario perderán muchos clientes.