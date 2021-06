Reino Unido prohibe las operaciones de Binance, la mayor plataforma de intercambio de Bitcoin, a partir del 30 de junio

El organismo de control financiero de Reino Unido ha ordenador a Binance que detenga todas sus actividades en Gran Bretaña. Binance, que es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas por volumen, tendrá que cesar las operaciones en Reino Unido para el próximo miércoles 30 de junio.

Binance es una compañía que permite la compra, la venta y el intercambio de criptomonedas de forma sencilla entre y para los usuarios. La empresa nación en China aunque a día de hoy tiene filiales a nivel global. LA FCA de Reino Unido ha emitido la orden para las filiales registradas en Islas Caimán y en Londres, ambas áreas en las que la organización regulatoria tiene poder.

Según indica la declaración del regulador británico, “Binance Markets Limited no está autorizada actualmente a realizar ninguna actividad regulada sin el consentimiento previo por escrito de la FCA.”

Dicho esto, las actividades realizadas desde Binance.com no se verán afectadas, esto se deba a que es una web independiente y no de la filial regulada por Reino Unido. Aún así, Reino Unido obliga a Binance a indicar en la página web que “Binance Markets Limited no está autorizada actualmente a realizar ninguna actividad regulada en el Reino Unido”. Así como cesar cualquier campaña publicitaria o financiera para usuarios británicos.

Tiempos de regulación

¿Por qué todo esto? la FCA no ha querido dar una razón determinada de por qué piden a Binance que cese sus operaciones. Lo que sí que se sabe es que han comenzado una campaña de investigación de las criptomonedas. El motivo no es otro que la poca desregulación que hay en ellas y ausencia de control. Esto ha hecho que a menudo se utilicen las criptomonedas para el lavado de dinero o actividades criminales.

Bilance Markets Limited se estableció como compañía en Londres el año pasado. El objetivo era ofrecer a los ciudadanos británicos la opción de invertir de forma directa y mediante una bolsa en el país. Obtuvo autorización para hacerlo con monedas tradicionales tras adquirir a una empresa británica que ya tenía la autorización. Sin embargo a la hora de pedir autorización para hacerlo con criptodivisas no ha tenido tanta suerte.

La decisión de la FCA británica de prohibir las operaciones de Binance se produce días después de que Japón advirtiera que Binance estaba llevando a cabo actividades no autorizadas con criptomonedas y para ciudadanos japoneses. En Alemania el organismo regulador advirtió a los consumidores en abril de que Binance probablemente había violado determinadas reglas a la hora de operar.

Vía | WSJ

Más información | FCA