La estafa del minador de bitcoins de Kodak: no tenía licencia de la marca y la Comisión de Bolsa y Valores bloquea su venta

Desde que se anunció durante el pasado CES 2018 algo se veía mal, y es que la idea de que Kodak lanzara una máquina para minar bitcoins donde el modelo de negocios consistía en alquilarla por dos años, y 3.400 dólares de contrato, para posteriormente ceder la mitad de las ganancias que generáramos con ella, sonaba a broma ¿verdad? Pues hoy, después de seis meses, la verdad sale a la luz y se confirma lo que todo mundo sospechaba, la Kodak KashMiner era una estafa.

Kodak nunca estuvo involucrada en el proyecto al 100%

La Kodak KashMiner era un proyecto entre Kodak y Spotlite, ésta última sería la responsable de fabricar las máquinas, de las que nunca conocimos sus especificaciones, y Kodak sólo prestaría su marca para la comercialización.

La idea, y lo que ganaba Kodak con el proyecto, era que Spotlite instalara cientos de máquinas en las oficinas centrales de Kodak en Rochester, Nueva York, para aprovechar la electricidad de bajo coste y así generar ganancias de forma rápida. Ante esta promesa, Kodak accedió a mostrar la KashMiner en su stand durante el CES, sin esperar la lluvia de críticas que iban a recibir.

Una de las condiciones de Kodak era que la máquina debía funcionar, es decir, minar bitcoins de forma eficiente, para que así pudieran licenciar la marca y comenzar con la comercialización. Pues esto nunca sucedió, ya que, según Kodak, Spotlite tenía listas 80 KashMine pero nunca llegaron a la oficina, por lo que nunca firmaron la licencia para el uso de la marca. De hecho, las webs de 'políticas de privacidad' y 'términos y condiciones' de KashMiner nunca se actualizaron.

Ahora, el CEO de Spotlite, Halston Mikail, confirmó que la compañía cerrará sus operaciones y no seguirán adelante con el proyecto de KashMiner, ya que no habían obtenido la autorización de operación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, pero no mencionó las razones de dicho bloqueo y cierre de la compañía.

Se dice que Kodak está preparando acciones legales en contra de Spotlite por fraude, pero la compañía no ha confirmado nada de forma oficial. Por su parte, Mikail adelantó que seguirá adelante con el proyecto de minería de bitcoins pero de forma privada, para así evitar a los órganos reguladores, y aseguró que tiene todo listo para instalará sus máquinas y plataformas en Islandia.

