Esta empresa de gas natural tiene una solución para el exceso de energía que producen: minar hasta 5,5 bitcoins al día

Greenidge Generation LLC es un proveedor de gas natural en Nueva York que, como muchas otras centrales, a menudo debe liberar el exceso de energía que produce y no consigue vender a nadie. Decidieron buscar una solución a semejante desperdicio y ahora no sólo no desaprovechan el exceso de energía, sino que la aprovechan para minar Bitcoin por un valor de más de 35.000 euros al día.

A menudo los proveedores de energía como el gas natural generan más de lo necesario. No ocurre como con energías renovables donde se puede almacenar el exceso, por lo que si no hay un tercero que quiera adquirirla al momento, directamente se echa a perder. ¿Cómo aprovechar una gran cantidad de energía? Con algo que consume mucha energía, las minas de criptomonedas.

Una especie de 'adaptarse o morir'

La empresa decidió montar un total de 7.000 equipos de minado al lado de su generador de energía. En asociación con varias empresas de tecnología y de capital privado como Atlas Holdings, la central ahora aprovecha el exceso de energía que generan para alimentar los miles de equipos que se encargan de calcular y generar nuevos bitcoins. Según indican, son capaces de obtener hasta 5,5 bitcoins al día. Con el valor actual, eso son más de 35.000 euros al cambio.

Un detalle a tener en cuenta es que los equipos de minado no pueden estar apagándose y encendiéndose todo el rato según el exceso de energía que halla. Por lo tanto, la empresa indica que la instalación funciona las 24 horas del día, ajustándose al promedio de energía en exceso que generan.

¿Es el futuro de las centrales de gas natural? Desde luego que no, pero sí que es una forma de sacar más beneficios. Hay varias variables importantes a tener en cuenta, como por ejemplo si a largo plazo seguirá teniendo o no exceso de energía. Por otra parte, el valor del Bitcoin y otras criptomonedas no es precisamente estable como para jugársela con una inversión de cientos de miles de dólares en equipos de minado.

Vía | Bitcoin.com