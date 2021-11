Cualquiera puede comprar un pedacito de historia: las criptodivisas unen a miles de usuarios para comprar la Constitución de EE.UU.

En unos días Sotheby's subasta uno de los 11 únicos ejemplares existentes del documento de la Constitución de los Estados Unidos. Se espera que alcance un valor de unos 20 millones de dólares en la subasta, y ahora un grupo de usuarios quiere pujar de forma colectiva. ¿Cómo? Con criptodivisas.

Así ha nacido ConstitutionDAO, una DAO (Organización Autónoma Descentralizada) que permite que gracias a las criptodivisas los usuarios compren una pequeña porción de ese documento y formen parte de un grupo que quiere demostrar que la propiedad colectiva de grandes activos es posible.

Los responsables de esta iniciativa cuentan cómo el reto es lograr comprar la única copia de la Constitución estadounidense que seguía en manos privadas. El dinero que la propietario actual, Dorothy Goldman, consiga por la subasta se donará a la ONG que dirige Goldman y que está dedicada a la educación sobre la democracia.

We're witnessing one of the coolest human experiments ever.



More than 2,000 people have contributed $3,000,000 in less than 24 hours.



Why?



We're trying to buy the Constitution.



Here's the wild story of @constitutiondao 🧵