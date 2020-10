AMD Ryzen 5000: la arquitectura Zen 3 busca conquistar a los más gamers en los nuevos procesadores de AMD

Los Ryzen 5000 ya son oficiales. Después de presentar a principios de año los Ryzen Mobile 4000 y lanzar los Ryzen 4000 para escritorios (solo para OEMs), AMD acaba de presentar los Ryzen 5000 de siete nanómetros. Estos no solo llegan con más potencia que sus antecesores, sino que también son los encargados de estrenar la nueva arquitectura Zen 3.

Esta nueva arquitectura, con una nueva disposición de núcleos y una topología de cache renovada, promete maximizar el rendimiento máximo y aumentar el IPC. A continuación los vamos a conocer mejor, no sin antes destacar que comenzarán a enviarse el 5 de noviembre y que AMD ya ha dejado caer que Zen 4 estará fabricada en cinco nanómetros.

Hasta 4,9 GHz en modo boost para el más potente

El modelo más potente es el Ryzen 9 5950X, un procesador con nada más y nada menos de 16 núcleos y 32 GHz. Se trata de un chipset muy enfocado a los jugones yu creadores de contenido cuya frecuencia máxima asciende a 4,9 GHz. Cuenta con una cache L2+L3 de 72 MB y un TDP de 105W.

Desde AMD han hecho algunas comparativas entre los AMD Ryzen 9 5950X y Ryzen 9 3950X con algunos juegos, como 'Far Cry New Dawn' y 'Shadow of the Tomb Raider', y aseguran que es capaz de conseguir un 29% de mejora en el rendimiento. Es, como decíamos, un procesador pensado para jugar, pero también para renderizar y hacer tareas de edición, algo que sigue esa filosofía de tener un solo ordenador para jugar y crear.

A este modelo le sigue el AMD Ryzen 9 5900X, es un procesador de doce núcleos y 24 hilos. Su velocidad de reloj asciende a 4,8 GHz en modo boost, cuenta con una caché L2 y L3 de 70 MB y su TDP asciende a 105W.

Desde AMD han destacado que su nuevo procesador es capaz de conseguir un mejor rendimiento en una gran parte de los juegos. En concreto, AMD asegura que el rendimiento mejora una media del 26% jugando en FullHD. De hecho, AMD ha presumido de que su procesador es el primero en superar los 600 puntos en Cinebench 1T, alcanzando los 631 puntos. Evidentemente, el Ryzen 9 5950X lo supera, pero no han desvelado la cifra.

En cuanto al resto

