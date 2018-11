La última temporada de 'Juego de Tronos' llegará en abril: HBO confirma la fecha del épico final y estrena nuevo teaser

HBO ha confirmado la fecha de estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos. El desenlace de la popular serie llegará finalmente en abril de 2019. Un final para el que hemos tenido que esperar más de lo habitual, ya que la compañía decidió retrasar esta última temporada pese a empezar el rodaje en octubre del año pasado.

La octava temporada de 'Juego de Tronos' contará únicamente con seis episodios y en ellos se espera que veamos la batalla que enfrentará a los Siete Reinos contra el Rey de la Noche. Según los detalles que se han filtrado hasta la fecha, algunos de los episodios tendrán una duración superior a los 80 minutos.

Bajo el lema de "Es todo Por El Trono", HBO ha lanzado también un nuevo teaser de un minuto de duración y donde aparecen los personajes de Jon Snow, Daenerys Targaryen o Cersei Lannister, entre otros.

Sin embargo el nuevo vídeo es un repaso a escenas de las anteriores temporadas y no contiene prácticamente nueva información sobre lo que podríamos ver en los últimos episodios. El texto del trailer dice así: "Cada batalla. Cada traición. Cada alianza. Cada peligro. Cada lucha. Cada sacrificio. Cada juramente. Cada muerte."

El primer y segundo episodio estará escritos por Dave Hill y Bryan Cogman, que ya han escrito los guiones de algunos episodios anteriores de la serie. Los últimos cuatro episodios, estarán en manos de los propios Benioff y Weiss, creadores de la serie y guionistas principales.

Entre lo que veremos en esta octava y última temporada estará una épica batalla que ha sido rodada durante el menos 55 noches seguidas. Un reclamo donde los creadores de la serie aseguran que será la mayor batalla vista hasta la fecha.

De manera adicional, los fans de la saga esperan que George R.R. Martin lance finalmente 'The Winds of Winter', el libro que pertenecerá a la serie de 'A Song of Ice and Fire' y sobre la cual está basada la serie.