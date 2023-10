Tienes cuatro días para ver una de las mejores películas de Guillermo del Toro totalmente gratis en la web de RTVE

Aunque hace unos meses que llegó a Disney+ (y con un extra impagable, además: la versión en blanco y negro, que es como originariamente la concibió Guillermo del Toro), ahora puedes disfrutar de 'El callejón de las almas perdidas' completamente gratis y sin suscripción en la web de RTVE. Eso sí, date prisa: el 29 de octubre desaparecerá de la plataforma.

La película de Del Toro llegó a los cines, por desgracia, en un momento complicado: la pandemia aún no se había disipado por completo y los espectadores no se terminaban de animar a volver a las salas. Y aunque el director venía del triunfo total de 'La forma del agua' en los Oscar, esta propuesta era algo más áspera: su aire vintage y su estilo clásico no eran los mejores reclamos comerciales, y por eso naufragó en taquilla.

En la película conoceremos a un buscavidas con un pasado absolutamente turbulento. Gracias a la ayuda de una psiquiatra que tampoco es del todo trigo limpio, se dedicará a timar a unos cuantos incautos durante los años cuarenta en una época económicamente complicada. La película se basa en un film de 1947 del mismo título protagonizado por Tyrone Power y Joan Blondell, aunque la fuente original de la historia es una extraordinaria novela de William Lindsay Gresham.

De esta historia que prescinde del aire fatalista propio del cine negro para narrar una larga y desesperada caída a los infiernos, destaca sin duda su tramo inicial, donde Del Toro se encuentra en aguas muy conocidas: el protagonista se mueve por una feria ambulante que es toda una suma de escenarios caricaturescos y personajes extravagantes. Un arranque alucinógeno para una película que vale la pena rescatar.

En Xataka | Seis razones por las que 'La forma del agua' ha acaparado 13 nominaciones a los Oscar