Ya sabemos qué se traían entre manos Lucasfilm y Studio Ghibli: un corto animado de Baby Yoda que podrás ver hoy mismo

Misterio resuelto. Disney+ acaba de desvelar en qué han estado trabajando mano a mano Lucasfilm y Ghibli, el famoso estudio de animación japonés conocido por títulos como ‘La princesa Mononoke’ o ‘Mi vecino Totoro’. Ambas casas han unido fuerzas para dar forma a un cortometraje protagonizado por uno de los personajes más entrañables del universo Star Wars: Baby Yoda.

La obra animada se titula ‘Zen-Grogy and Dust Bunnies’ y se estrenará hoy mismo, sábado 12 de noviembre, en Disney+. Ha sido la propia compañía la que ha lanzado el anuncio vía Twitter junto a otra sorpresa, a modo de adelanto y para ir abriendo apetito: un cartel en el puede verse a Baby Yoda y los famosos susuwatari, las criaturas de la oscarizada ‘El viaje de Chihiro’.

El cartel y anuncio de Disney+ llega tras la expectación creada a lo largo de los últimos días por Studio Ghibi, que ha lanzado una serie de tuits en los que avanzaba la colaboración sin aportar más detalles. De momento, eso sí, poco se ha desvelado más allá del cartel y que la obra se lanza hoy.

Discover Zen - Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animation by Studio Ghibli, is streaming tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ODqHrgIwnB