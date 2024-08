"El que crea que va a ser 'Vengadores: Endgame' se va a decepcionar": el último viaje de 'The Grand Tour' llega a su fin

Para los amantes al automovilismo hay un antes y un después de la aparición en televisión de Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May. Se podría decir sin problemas que el trío revolucionó el concepto del sector en la pequeña pantalla. Ahora ha llegado un momento triste para los fans, o quizás no, el tiempo dirá. En cualquier caso, ya hay fecha para su despedida en 'The Grand Tour'.

El final. Así lo ha desvelado hace unas horas Amazon Prime Video, el día exacto para decir adiós a 'The Grand Tour' con un último (y seguramente lacrimógeno) episodio especial el próximo 13 de septiembre. De esta forma, los ex Top Gear e icónicos Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May pondrán rumbo a Zimbabwe.

El enclave africano es el espacio elegido para poner punto y final a más de dos décadas de colaboración entre los tres, tiempo donde los amantes a los coches hemos visto como han hecho de casi todo, desde "análisis" de autos hasta viajes en carretera de todos los tipos y colores en la remodelación que tuvo 'Top Gear' a principios de los 2000.

Volver al principio. Así lo ha reflejado el propio productor de la serie, Andy Willman, durante la presentación del especial en el festival de TV de Edimburgo. Wilman ha dicho durante la charla con los medios que la idea siempre fue volver a los inicios, es decir, conduciendo coches antiguos y viejos por las carreteras de África. “Pueden molestarse el uno al otro y después emocionarse. Es para llorar”, explicaba el productor durante su comparecencia.

Sinopsis del final. Además de dar la “mala” noticia con la fecha del último episodio, Amazon también ha avanzado lo que los espectadores se van a encontrar en la despedida del programa. Un último viaje donde, una vez más, el trío se "sale" de la oja de ruta.

“En su última aventura ignoran las instrucciones de Mr. Wilman y van a Zimbabwe con tres coches que siempre han querido tener, un Lancia Montecarlo, un Ford Capri de 3 litros, y un Triumph Stag, para una asombrosa ruta en carretera a través de paisajes preciosos y a veces desafiantes, llevándonos a un final emotivo en una isla extrañamente familiar”.

Habrá lágrimas. No lo decimos nosotros, lo ha contado el propio Willman, quién después de desvelar la trama del último episodio ha advertido que no debemos esperar un thriller, sino más bien una despedida por todo lo alto, “no pasa nada grandilocuente. Todo el que crea que va a ser 'Vengadores: Endgame' va a acabar decepcionado porque es deliberadamente dulce. Aunque su camaradería es de otro mundo”.

De esta forma, ocho años después del inicio de la serie, tres temporadas mediante, y con aquel bombazo informativo que supuso el despido de Jeremy Clarkson de 'Top Gear', 'The Grand Tour' dice adiós bajo el título 'The One For The Road'.

Ojalá los volvamos a ver pronto.

Imagen | Amazon Prime

