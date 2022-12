Premios Goya 2023: dónde ver en streaming las películas nominadas

'Alcarràs' y 'As Bestas' son las grandes favoritas, pero no las únicas nominadas. Hasta 165 películas han concurrido a los Goya de este año, que como gran novedad en su mecánica está la subida de películas nominadas en cada categoría de cuatro a cinco. No todas se pueden ver en streaming, por supuesto, pero sí unas cuantas para ir alentando motores de cara a la gala del próximo 11 de febrero en Sevilla. Estas son las nominadas que ya puedes disfrutar en casa.

Cinco lobitos

Refrendada por la Biznaga de Oro en Málaga, esta historia sobre la maternidad retrata con una visión muy certera de lo cotidiano las dinámicas y los conflictos que se desarrollan dentro de las familias. Una joven que acaba de ser madre decide volver a casa de sus padres en la costa ante la ausencia de su pareja y padre del bebé.

Nominada a Mejor película, Dirección novel, Actriz, Actor de reparto, Actriz de reparto, Actor revelación, Guión original, Fotografía, Montaje, Dirección de producción y Sonido.

Puedes verla en Filmin, HBO Max, Movistar Plus+

Alcarràs

Una de las grandes favoritas de la noche junto con 'As Bestas', con nada menos que 11 nominaciones y un Oso de Oro en Berlín. Una historia intimista pero colectiva, acerca de la vida de una familia de cultivadores de melocotones en un pequeño pueblo de Cataluña. Cuando muere el dueño de la finca y su heredero decide vender la tierra, la supervivencia de la familia se ve amenazada de la noche a la mañana.

Las niñas de cristal

Una película de Netflix que se centra en un el durísimo mundo de la danza profesional y que cuenta con la colaboración del Ballet Clásico Nacional. Conoceremos la historia de la amistad entre una bailarina que ve amenazado su puesto por la llegada de una rival y un bailarín marginado que vive al margen de las reglas.

Nominada a Mejor música original

Puedes verla en Netflix

Malnazidos

Basada en un libro de éxito acerca de una plaga de zombis durante la Guerra Civil, esta película agarra uno de los grandes temas recurrentes del cine español y lo llena de muertos vivientes con una visión ácida del conflicto. Después de que el capitán de la Quinta Brigada caiga prisionero de un pelotón enemigo, un grupo formado por rivales de ambos bandos en la guerra tendá que dar cuenta de un ataque zombi.

Nominada a Mejor diseño de vestuario y Efectos especiales.

Puedes verla en Netflix

Argentina 1985

Una mezcla de drama judicial y comedia que destaca por el fabuloso papel de Ricardo Darín. Una producción que logra sacar punta a un hecho real muy espinoso: la batalla que tuvo que librar un valeroso equipo de abogados que se enfrentó a la sangrienta dictadura militar de Argentina durante la década de los ochenta.

Nominada a Mejor película iberoamericana.

Puedes verla en Prime Video

Belfast

Una sensacional película de Kenneth Branagh que ofrece una visión entre nostálgica y cruda del conflicto irlandés, todo visto desde elementos biográficos y los ojos de un niño, trasladándonos a los años sesenta a Irlanda del Norte. Allí veremos un complejo entramado de lucha obrera, odio entre religiones y pasión por el cine.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Movistar Plus+

Fue la mano de Dios

Paolo Sorrentino vuelve a postularse como uno de los directores más estéticamente sofisticados de la actualidad con una película que también habla, con una fuerte carga de ficción, de su adolescencia en Nápoles en los ochenta y los muchos ritos de paso que allí atravesaría. Una tragedia imprevista y la visita del astro del fútbol Maradona conforman algunos de los momentos álgidos de esta película altamente personal.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Netflix

La peor persona del mundo

La sensación noruega del año es una inclasificable comedia dramática y muy cotidiana dividida en catorce píldoras, cada una con su propia narrativa y su propio estilo. Todos ellos conforman un mosaico acerca de los vaivenes vitales de una chica completamente normal a lo largo de cuatro años: de su conflictiva vida amorosa a sus esfuerzos por encontrar un sitio en el mercado laboral, todo ayudará a hacer que entienda en qué dirección se encamina su vida.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Movistar Plus+

Las ilusiones perdidas

La película más nominada a los Premios César franceses de este año es de época y nos lleva a la Francia del siglo XIX. Un joven abandona su pueblo natal y se traslada a París para dedicarse a su poesía, y bajo la protección de una noble se verá envuelto en un complejo y tortuoso mundo de pasiones, ambiciones, vanidad y decepción.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Movistar Plus+

Un pequeño mundo

La nominada al Oscar por Bélgica es una terrible historia de bullying infantil vista a la altura de los ojos de los niños. Cuando una chica ve que un pequeño amigo suyo está siendo agredido por otros chavales y acude a protegerlo, se ve en una encrucijada terrible: la de su lealtad a su amigo frente al mundo de los adultos.

Nominada a Mejor película europea

Puedes verla en Movistar Plus+

Oswalt. El falsificador

El primer documental de producción propia de Filmin se ha llevado esta nominación a Mejor largometraje documental, y no es para menos: es una fascinante historia dirigida por el ya ganador de un Goya Kike Maíllo, que tiene incursiones en la ciencia ficción y el thriller como 'EVA' o 'Toro'. Aquí nos presenta a un artista catalán perseguido durante años por el FBI como parte de una de las mayores tramas de falsificación de arte de las últimas décadas.

Nominada a Mejor película documental

Puedes verla en Filmin

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda

Tadeo Jones, infalible en taquilla, vuelve con una tercera aventura cinco años después de su anterior película. El objeto a buscar en esta ocasión es una tabla que manipula el pensamiento y saca los peores deseos de cada uno, en una trama que habla de las redes sociales o la aceptación de uno mismo, entre otros temas para toda la familia.