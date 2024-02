Una de las imágenes más famosas de 'Predator' está basada en un hecho científico, pero disparó el presupuesto al rodarla

Sin duda, hay multitud de secuencias, detalles y diálogos icónicos en 'Predator'. De la presencia física de Schwarzenegger y el tristemente desaparecido Carl Weathers a las rotundas líneas de guión que puntúan la trama, pasando por el pulso para la acción violenta de John McTiernan, el diseño del monstruo o el claustrofóbico ambiente de la jungla. Sin embargo, hay pocas tan características de la película y tan imitadas en productos posteriores (incluso sus propias secuelas) como la visión de calor del Depredador.

Estos característicos planos que sirven al alienígena para espiar a los protagonistas sin que estos se den cuenta, oculto en la vegetación, observando sus movimientos transformados en meras siluetas que despiden calor, no salen de la nada. Se trata de una visión que está inspirada en cómo los reptiles perciben a sus víctimas: es decir, como ven el mundo los depredadores naturales. McTiernan consultó con equipos de biólogos para obtener una aproximación lo más fidedigna posible a esta mirada de serpiente, tal y como el propio director explicaba en los comentarios de la edición de la película en formatos domésticos.

Sin embargo, no fue fácil conseguir el efecto y que quedara tal cual se ve en pantalla. Se intentó la vía más fácil: cámaras de visión nocturna. Pero para que el formato de cine se respetara, había que usar cámaras especiales que tenían un cable muy corto. No se podían separar más allá de un metro y medio de la furgoneta, mucho menos podían ser subidas a los árboles para rodar.

Y no fue el único problema: los cuarenta grados en México durante el rodaje hacían que los actores estuvieran a menudo a la misma temperatura que los fondos, y no se les distinguía. Se intentó rociar los árboles con hielo y que el reparto se moviera delante de fogatas, pero no surtió efecto. Finalmente, hubo que filmar con múltiples cámaras simultáneamente y luego superponer unas imágenes con otras en posproducción, lo que conllevó un gasto extra en efectos digitales que disparó el presupuesto. McTiernan tuvo que pedir expresamente una subida del mismo al productor, Joel Silver, y por suerte lo consiguió.

Cabecera | Disney

