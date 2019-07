Las 39 series de estos últimos cinco años que igual no has visto y puedes recuperar este verano

El verano, la época perfecta para ponernos al día con las series. Con las que no hemos tenido tiempo de ver durante el primer semestre del año, para tenerlas vistas cuando se entreguen los Premios Emmy; aquellas de las que dejamos acumular todos episodios, esperando ver la temporada completa del tirón; las eternas pendientes, encontrando tiempo, de una vez por todas, para ver esas grandes series que aparecen en todas las listas de las mejores de la historia. Pero entre todos esos "deberes" seriéfilos que nos imponemos, las que quedan en el cajón son las series que se han estrenado en los últimos cinco años, esas que hemos retrasando hasta que se nos olvida que existen.

No están todas las que son, porque se han estrenado cosas muy interesantes en estos últimos cinco años, pero son todas las que están. Para hacer el listado hemos tenido en cuenta que los títulos estén disponible bajo demanda en España (hemos tenido que dejar fuera series como ‘Atlanta’, ‘You’re the Worst’, ‘Buena conducta’ o ‘Sweet/Vicious’) y que no sean las más conocidas. No porque sean producciones de lugares recónditos, son solo aquellas que no necesariamente salieron en las listas de lo mejor de cada año desde 2015 hasta ahora. Y, si queréis recuperar las estrenadas entre 2010 y 2015, aquí tenéis este amplio listado que publicamos hace cuatro veranos.

‘Angie Tribeca’

TBS (2016-2018)

Temporadas: 4

Disponible en: Movistar.

Si os gusta el humor absurdo, esta comedia creada por Steve y Nancy Carrell, es para vosotros. Rashida Jones es Angie Tribeca, una detective de la policía de Los Ángeles a quien, como manda el tópico, le asignan un nuevo compañero al inicio de la serie. Esta parodia de los procedimentales policíacos os sacará buenas carcajadas y en ella os encontraréis a estrellas invitadas como Lisa Kudrow, Bill Murray, Danny Trejo, Jon Hamm, Maya Rudolph o Sarah Chalke.

'Barry'

HBO (2018-en emisión)

Temporadas: 2

Disponible en: HBO España.

Creada por Bill Hader y Alec Berg, esta comedia negra de episodios de media hora sigue a Barry (Hader) un veterano de guerra, ahora asesino a sueldo, sin propósito en la vida, que durante uno de sus encargos termina en una clase de actuación en la que se siente aceptado y decide que eso es lo que quiere hacer en su vida. Sigue asistiendo a las clases como hobbie, pero sus socios no permitirán que abandone fácilmente. Es una serie que sorprende en lo formal y en los temas de los que habla y es muy divertida a pesar de lo oscuridad que plantea. O al revés.

‘Better Things’

FX (2016-en emisión)

Temporadas: 3

Disponible en: HBO España.

A Pamela Adlon se la ama a primera vista. Los que la conocisteis en ‘Californication', ‘Louie’ o ‘The Big Bang Theory’ seguro que no la habéis olvidado. ‘Better Things’ es su serie, una obra personal en la que hace una versión ficcionalizada de su vida, de su casa, de la relación con sus hijas y su madre. Una serie de media hora que no catalogaremos en ningún género porque es como la vida misma, con momentos de drama, otros de pura comedia y algunos de ensoñación. 'Better Things’ es amor.

‘Billions’

Showtime (2016-en emisión)

Temporadas: 4

Disponible en: Movistar.

Paul Giamatti y Damian Lewis interpretan un duelo interpretativo muy excesivo, que podría resultar paródico, pero que en ‘Billions’ es un deleite. Un fiscal ambicioso y un multimillonario (dueño de una empresa de fondos de inversión libre) se enfrentan en una batalla shakesperiana con giros de guion, tramas de películas de atraco y agentes triples que convierten sus batallas personales en un espectáculo muy divertido. La tercera protagonista es Maggie Siff, que a su vez tiene influencia sobre ambos. Y los secundarios son de lujo.

‘BoJack Horseman’

Netflix (2014-en emisión)

Temporadas: 5

Disponible en: Netflix.

Esta serie animada pasa de la parodia del mundo del espectáculo al retrato de la depresión y la crisis existencial con una escena o un diálogo. Divertida y llena de referencias y cameos, ‘BoJack Horseman’ sabe cómo aprovechar el medio y nos ha regalado varios episodios que son extraordinarios a nivel técnico, conceptual y emocional. Es una joya.

‘Brooklyn Nine-Nine’

NBC (2013-2018) FOX (2018-en emisión)

Temporadas: 6

Disponible en: Netflix.

Otra serie del universo Michael Schur y Dan Goor, es decir, garantía de entretenimiento, diversión y corazón, porque los personajes de sus mundos son gente buena a la que le gusta hacer bien su trabajo y que conforman una familia. Las aventuras de esta comisaría de policía de Nueva York, las peculiaridades de sus personajes, las relaciones entre ellos y las bromas recurrentes os conquistarán.

‘Casual'

Hulu (2015-2018)

Temporadas: 4

Disponible en: HBO España.

Valerie, una psicóloga recién divorciada, se muda junto a su hija a casa de Alex, su hermano, un soltero con pisazo, y creador de una aplicación de citas. Una familia disfuncional y sus aventuras amorosas, esa es la premisa, pero ‘Casual' va creciendo temporada a temporada y una vez le coges cariño a esos personajes profundamente imperfectos no querréis dejar de ver cómo se equivocan una y otra vez, mientras deseas que la próxima vez les vaya mejor.

‘Catastrophe’

Channel 4 (2015-2019)

Temporadas: 4

Disponible en: Movistar.

En el primer minuto del primer episodio de Catastrophe, Sharon y Rob ya han resuelto la tensión sexual. Disfrutan de una semana de sexo del bueno, se despiden y vuelven a sus vidas; él a Estados Unidos, ella en Londres. Semanas después, Sharon lo llama para contarle que está embarazada y cuando salen los títulos de crédito ya están comprometidos. Esta serie empezó por el que podría ser el final de una comedia romántica y a partir de ahí empezarán a conocerse y nosotros disfrutaremos de los altibajos del viaje con ellos.

‘Chewing Gum’

E4 (2015-2017)

Temporadas: 2

Disponible en: Netflix.

Creada y protagonizada por Michaela Coel, aquí interpreta a Tracey, una joven de 24 años, llena de energía, con salidas muy locas y virgen. Ella quiere vivir su despertar sexual, pero su novio es célibe y su madre y hermana son devotas del Señor. La serie es británica y ya sabéis que eso significa que es un poco gamberra, pero sobre todo es divertida.

‘Counterpart’

Starz (2017-2019)

Temporadas: 2

Disponible en: HBO España.

Una serie de espías del estilo más clásico con un toque de ciencia ficción. ‘Counterpart’ utiliza todas las convenciones propias de las ficciones de espionaje de la Guerra fría para plantear un mundo de universos paralelos. Una serie que maneja bien la intriga y que nos dejó con ganas de más en su último episodio, aunque vale como final abierto. J.K. Simmons está impresionante, como siempre.

‘Crazy Ex-Girlfriend’

The CW (2015-2019)

Temporadas: 4

Disponible en: Netflix.

Una comedia romántica, musical, del canal CW y con episodios de 40 minutos. Si leer eso os da urticaria y ganas de salir corriendo, no lo hagáis, dadle una oportunidad a Rachel Bloom y a la gente de West Corvina, California. Las canciones son buenísimas, la puesta en escena de los números musicales también, hay reinterpretaciones y homenajes a diferentes estilos musicales, una deconstrucción de las convenciones de la romcom con mucha autoconciencia. Y parece mucho más de lo que es a simple vista.

‘Dear White People’

Netflix (2017-en emisión)

Temporadas: 2

Disponible en: Netflix.

Una comedia que reflexiona sobre asuntos raciales, de clase, de género, de identidad y sexualidad sin dejar nunca de ser divertida. Giancarlo Exposito es la voz del narrador omnisciente, hay un episodio dirigido por Barry Jenkisn y es juguetona con el estilo: ruptura de la cuarta pared, homenajes a Wes Anderson, escenas en blanco y negro… Y usa muchas referencias a la cultura popular, incluida una parodia de ‘Scandal’ que ven los personajes en sus ratos libres.

'Desviados'

TBS (2016-en emisión)

Temporadas: 4

Disponible en: Movistar.

Todo empieza como un viaje familiar de lo más cotidiano que rápidamente se tuerce con giros inesperados. Es una serie gamberra y excesiva, de las que nos hacen escupir la bebida de la risa. Los protagonistas esconden secretos y hay una trama de temporada que se nos va revelando a través de flashbacks. Los niños actores de esta serie no son los típicos insoportables, están muy bien.

‘Divorce’

HBO (2017-2019)

Temporadas: 3

Disponible en: HBO España.

Si imaginamos a la Carrie Bradshaw de un universo alternativo en el que se casó, tuvo hijos e hizo otras amigas tenemos ‘Divorce’. Creada por Sharon Horgan, la serie nos muestra cómo es la vida después de un divorcio con mucha naturalidad, sentido del humor y el estilazo de Sarah Jessica Parker.

‘Fleabag’

BBC Three (2016-2019)

Temporadas: 2

Disponible en: Amazon.

Poco podemos decir sobre ‘Fleabag’ que no se haya dicho ya. Todo lo que habéis escuchado o leído es cierto y seguro que nos hemos quedado cortos. Phoebe Waller-Bridge es lo mejor que le ha pasado a la televisión y a la vida. Si solo podéis elegir una serie de este largo listado, que sea esta.

‘Forever’

Amazon (2018)

Temporadas: 1

Disponible en: Amazon.

Fred Armisen y Maya Rudolph son Oscar y June, una pareja que lleva décadas juntos y viven en una cómoda pero aburrida monotonía. Pasan cosas y lo mejor es que la veáis sin tener referencias porque aquí los giros son definitorios. Yo ya me la he spoileado pero, si algún día consigo superar la manía que le tengo a Armisen, le daré una oportunidad.

‘High Maintenance’

HBO (2016-en emisión)

Temporadas: 3

Disponible en: HBO España.

A través de The Guy, un camello de marihuana a domicilio, esta dramedia hace un retrato muy honesto y sin prejuicios de Nueva York y de las personas a las que visita. A partir de la segunda temporada, también consigue tejer un arco a través de sus episodios. Es una de las grandes desconocidas de HBO.

‘I'm Sorry’

TruTV (2017-en emisión)

Temporadas: 2

Disponible en: Movistar.

Esta comedia semiautobiográfica creada por Andrea Savage se diferencia de todas sus antecesoras en algo muy importante: te hace reír siempre. Es comedia pura y relajada, los mayores conflictos vienen porque la protagonista tiene tendencia a decir siempre lo que piensa y termina metida en algún que otro jardín, pero por lo demás, es una serie a la que se va a pasarlo bien. Nunca decepciona.

‘Insecure’

HBO (2016-en emisión)

Temporadas: 3

Disponible en: HBO España.

Explora qué significa ser mujer joven y ser mujer joven negra, que es igual, pero no es lo mismo. La historia es la de cualquier veinteañera buscando su lugar en el mundo, los personajes son maravillosos, las situaciones divertidas y la realización espectacular. ¡Y la música! Este verano no será igual sin ‘Insecure’. La cuarta temporada retrasa su estreno a 2020 porque Issa Rae se nos ha hecho famosa. La echaremos de menos pero nos alegramos por ella.

‘La amiga estupenda’

HBO (2018-en emisión)

Temporadas: 1

Disponible en: HBO España.

Si os gustan las series de época, las sagas y el cine italiano de mediados del siglo XX, la adaptación de las novelas de Elena Ferrante son lo vuestro. La relación entre Lila y Lenù es magnética y sus vidas en la Nápoles de la posguerra, de cuyos márgenes quieren escapar, es apasionante. La segunda temporada llega a finales de este año.

‘Mary Kills People’

Global TV (2017-2019)

Temporadas: 3

Disponible en: Movistar.

Aquí la han traducido como ‘Mary me mata’ y cuando la he recomendado en dos ocasiones me han dicho: “sí, la he visto en el catálogo, pero pensaba que era una comedia cutre”. No lo es. Caroline Dhavernas interpreta a Mary Harris, doctora de urgencias que en su tiempo libre ayuda a personas con enfermedades terminales, que así lo desean, a ponerle fin a sus vidas. Mary proporciona el suicidio asistido de forma clandestina, lo hace a cambio de de dinero y con drogas que consigue en el mercado negro, es una serie con grises muy apasionante.

‘One Day at A Time’

Netflix (2017-2019) Pop TV (2020)

Temporadas: 3

Disponible en: Netflix.

Gracias, Pop TV, por rescatar a esta familia que es pura luz y amor. Una vez entras en el salón de la casa Álvarez, no quieres salir nunca, quieres formar parte de la familia para siempre. Sabe cómo combinar el humor con momentos muy emocionales y consigue que pasemos de la risa a la lágrima con una frase. Y también al revés.

‘One Mississippi'

Amazon (2016-2018)

Temporadas: 2

Disponible en: Amazon.

La protagonista que, después de superar un cáncer tuvo una infección que puso su vida (otra vez) en peligro, vuelve a su ciudad natal porque su madre ha muerto. Ese es el punto de partida y esta serie no es un drama, es una comedia; un canto a la vida y al amor.

‘Peaky Blinders’

BBC (2013-en emisión)

Temporadas: 4

Disponible en: Netflix.

Ambientada en Birmingham, después de la Primera Guerra Mundial, esta serie sigue al clan Shelby, una familia de gángsters que intentará diversificar sus líneas negocios para ascender en la escala social. Clasismo, corrupción, traiciones, política y crimen presentados con un estilo visual irresistible y una banda sonora moderna, cuyas canciones parecen haber sido compuestas para la serie. Y un elenco de escándalo: Cillian Murphy, Helen McCrory, Sam Neil, Sophie Rundle, Tom Hardy, Adrien Brody o Aidan Gillen. Es adictiva.

‘Please Like Me’

ABC Australia (2013-2016)

Temporadas: 4

Disponible en: Netflix.

En la primera escena de la serie la novia de Josh le dice que deberían dejarlo porque, entre otras cosas, él es gay. Sí,no había dado el paso porque es un cómodo. ‘Please Like Me’ es una comedia con diálogos ingeniosos y momentos memorables, que es entrañable y tierna. Nos hará reír la mayor parte del tiempo, pero también sabrá dejarnos devastados. Allí conocimos a Hannah Gadsby.

‘Schitt's Creek’

CBC (2015-)

Temporadas: 5

Disponible en: Movistar.

Las nominaciones a los premios Emmy de este año han puesto en el radar esta comedia canadiense. Es una suerte de 'Arrested Development' más 'Doctor en Alaska', en la que una familia adinerada lo pierde todo y termina viviendo en este pueblo que habían comprado como broma, por aquello de que suena a caca. Y aparentemente lo es. Es realmente divertida y, aunque no lo parezca inicialmente, tiene corazoncito.

‘Search Party’

TBS (2016-en emisión)

Temporadas: 2

Disponible en: Movistar.

Una tarde cualquiera, mientras pasea por Brooklyn, Dory reconoce a una chica de la universidad en un cartel que dice que está desaparecida Desde ese momento, encontrarla será su obsesión. En su misión la acompañarán su novio y amigos, todos muy hipsters. La serie aprovecha el contexto para hacer comedia observacional y sátira cultural. Es entretenida y realmente original.

‘Sorry for Your Loss’

Facebook Watch (2018-en emisión)

Temporadas: 1

Disponible en: Facebook Watch.

Elizabeth Olsen interpreta a Leigh, una veinteañera a la que conocemos tres meses después de la repentina muerte de Matt, su esposo, y en pleno proceso de duelo. Cada episodio le plantea a la protagonista un pequeño obstáculo que tendrá que superar, por lo que vamos viendo pequeños, y muy significativos, triunfos. El quinto episodio os va a dejar con el corazón en un puño.

‘State of The Union’

Sundance TV (2019)

Temporadas: 1

Disponible en: HBO España.

Louise (Rosemund Pike) y Tom (Chris O’Dowd) quedan todas las semanas en el mismo café antes de entrar a su sesión de terapia de pareja. A través de sus charlas, iremos comprendiendo qué ha pasado para llegar al punto en el que está su relación. Escrita por Nick Hornby y dirigida por Stephen Frears (responsables de la película 'Alta fidelidad'), os la acabaréis en una tarde, porque sus episodios duran solo 15 minutos.

‘The Bold Type’

Freeform (2017-en emisión)

Temporadas: 3

Disponible en: Amazon.

Inspirada en la vida de Joanna Coles, antigua editora jefe de la revista Cosmopolitan, ‘The Bold Type’ sigue las vidas de Jane, Sutton y Kat, tres amigas neoyorquinas que trabajan en una revista dirigida a la mujer joven. Un lugar feliz al que queremos volver en cada episodio porque sabemos que, sin importar el conflicto, Jane, Kat y Sutton lo resolverán juntas.

‘The Girlfriend Experience’

Starz (2016-2018)

Temporadas: 2

Disponible en: Movistar.

Su primera temporada es una de las propuestas más complejas, provocadoras y sofisticadas de los últimos años. En ella, Christine, una estudiante de Derecho, empieza (por decisión propia y no por necesidad) a trabajar como escort, ofreciendo el servicio de Girlfriend Experience (GFE), una relación comercial en la que una persona le paga a otra para que le ofrezca compañía en una transacción que puede incluir o no relaciones sexuales. Y la segunda temporada es igualmente compleja, pero diferente.

‘The Good Place’

NBC (2016-en emisión)

Temporadas: 3

Disponible en: Netflix.

Creada por Michael Schur, empieza con Eleanor (Kristen Bell) en su recibimiento en The Good Place, una utopía que parece ser el cielo. Sí, Eleanor está muerta, y desde el principio sabe que la han confundido con otra, porque por su vida terrenal no merece estar allí. En sus primeros episodios parece una comedia amable, pero para el final de temporada os dejará pillados con su giro, el primero de muchos, porque esta es una comedia de trama. Y es maravillosa.

‘The Leftovers'

HBO (2014-2017)

Temporadas: 3

Disponible en: HBO España.

Seguro ya conocéis su premisa, que un día cualquiera el 2% de la población se desvanece, a partir de ahí veremos una exploración del duelo, de la fe y de la necesidad de creer en algo para llenar el vacío. Todo esto con una propuesta que va siendo cada vez más ambiciosa en lo conceptual, dando lugar a episodios que son un espectáculo libre de interpretación. Y sus actores están todos fabulosos.

‘The Magicians’

Syfy (2015-en emisión)

Temporadas: 4

Disponible en: Amazon.

Por su premisa parece una suerte de versión de 'Harry Potter' para universitarios, pero ‘The Magicians’ es muchísimo más. Al principio cuesta porque sus personajes caen mal, pero tened paciencia y dadle una oportunidad, porque para el final de la primera temporada seréis cautivos. Tiene una mitología impresionante, diálogos muy divertidos y situaciones muy serias y complejas; nunca deja de sorprender y, además, tiene un episodio musical cada año.

‘The OA’

Netflix (2017-?)

Temporadas: 2

Disponible en: Netflix.

Si os van las series un poco… raras, esta es la vuestra. Tiene un toque de cuento y otro de ciencia ficción, que en la segunda temporada llega a límites que no habíamos imaginado. Tenéis que dejaros llevar, no juzguéis. Y no tengáis miedo, porque no os va a decepcionar.

‘Tuca y Bertie’

Netflix (2019-?)

Temporadas: 1

Disponible en: Netflix.

Muchos la han definido, de forma muy acertada, como la mezcla perfecta entre ‘Broad City’ y ‘BoJack Horseman’. De la primera tiene la relación de las amigas, y de la segunda, a su diseñadora, Lisa Hanawalt, una mujer con mucho talento que sabe aprovechar todas las posibilidades del medio. Parece un divertimento colorido, pero tiene sorpresa.

‘Vida’

Starz (2018-en emisión)

Temporadas: 2

Disponible en: StarzPlay.

Una serie muy latina y eso la convierte en una muy única. Esta dramedia de mujeres complejas tiene como centro a Emma y Lyn, dos hermanas que regresan a la casa familiar del sur de Los Ángeles, después de la muerte de su madre para descubrir que les guardó muchos secretos y les dejó algunas deudas. Sus episodios duran solo media hora y sus temporadas son cortas, si os atrae desde el principio, os va a encantar.

‘Wynonna Earp’

Syfy (2016-en emisión)

Temporadas: 3

Disponible en: Netflix.

Ahora que acaba de confirmar que sí habrá cuarta temporada, es el mejor momento para entrar al universo de esta serie que es la heredera de 'Buffy, Cazavampiros'. Tiene todo lo que nos conquistó de la serie de Whedon y consigue al mismo tiempo ser algo totalmente nuevo. Mucha mitología, sentido del humor, vampiros, leyendas y la maldición de Wyatt Earp que cae en la primogénita de cada generación.

'Young and Promising'

NRK1 (2015-2018)

Temporadas: 4

Disponible en: Filmin.

Una crónica de la vida de un grupo de treintañeras en Oslo. Es mucho más que la versión noruega de ‘Girls’, aunque esté creada por su protagonista y también tenga un episodio en una casa de la playa en el que las tres amigas terminan diciéndose varias verdades a la cara. Pero, si echáis de menos 'Girls', es una buena compañera, porque sin la presión que tenía Lena Dunham, la serie de Siri Seljeseth se siente más libre.

También podía haber incluido 'Clique', 'On My Block', 'Wanderlust', 'Sex Education' o 'Capa y Puñal', pero ahora llega vuestro momento para recomendarnos a todos esas otras series que no están en este listado y a las que también vale la pena echarle un vistazo este verano.