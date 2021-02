Los 13 mejores guiños escondidos en el tráiler de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

El trailer de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' ha tomado internet al asalto: los fans lo han desmenuzado plano a plano, y lo cierto es que si de algo se encarga este avance de la película que se estrenará el próximo 18 de marzo, es de dejar claro que es distinta de lo que vimos en cines hace unos años. ¿Pero cuánto? De momento, allá van unos cuantos guiños y detalles que deja caer el trailer, que aquí podéis ver íntegro:

Aparece Lex Luthor

No aparece exactamente, pero sí se oye su voz repitiendo su famosa frase en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia': "Ya han doblado las campanas, ya se ha oído ahí arriba en la oscuridad, entre las estrellas. El Dios ha muerto". Esto confirma oficiosamente algo que ya sabíamos: Luthor estará presente en 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', aunque no sabemos en qué medida. Por cierto, ese Superman de aullido hipohuracanado de Krypton parece estar sujeto por la inmensa garra de Doomsday.

La guerra contra Uxas

En su incursión en el interior del templo de Atena, Wonder Woman rememora el primer choque de la Humanidad contra Darkseid, cuando aún respondía al nombre de Uxas. Ya está confirmado que veremos estas batallas en formato flashback, y que en la 'Liga de la Justicia' original vimos protagonizadas por Steppenwolf. Por cierto, si te fijas en el mural de Uxas, en su pecho pueden verse las tres Cajas Madre combinadas.

La flecha indica el camino

La flecha que Wonder Woman sostiene en la mano la disparó la madre de Diana en la anterior versión de 'Liga de la Justicia' (aquí también lo veremos, se supone, que Snyder no ha tirado nada). Y en la película de Whedon veíamos cómo Diana comprobaba en las noticias el destino de esa flecha, el templo. Esta vez no asimilará los conocimientos sobre Darkseid por ciencia infusa, como pasaba allí, sino que veremos su paseo por el lugar, descubriendo los orígenes de Darkseid y la importancia de las Cajas Madre.

DeSaad y Abuela Bondad

Dos personajes secundarios, acólitos de Darkseid y que aparecen en lo que puede ser Apokolips en la pesadilla de Batman (con un montón de parademonios rindiendo pleitesía de rodillas), flanqueando al villano de la película. Ambos forman parte de las creaciones de Jack Kirby para sus épicos comics de 'El Cuarto Mundo' y el nombre del primero está inspirado en el Marqués de Sade. Ya apareció en la serie de televisión 'Smallville', su captura de movimientos corrió a cargo de Peter Guinness, y es a él y no a Darkseid a quien Stepphenwolf llama "Milord". La Abuela Bondad también se dejó ver por 'Smallville' y es uno de los personajes más queridos del universo de Mr. Miracle.

Ahora sí: Wonder Woman en acción

Esta secuencia de la explosión pudo verse en algunos trailers de la versión estrenada en cines de 'Liga de la Justicia', pero no en el montaje final. Con la versión de Zack Snyder tendremos ocasión de recuperarla. Otra escena famosa que fue eliminada en el montaje estrenado es la del encuentro de Flash con su padre en la cárcel, acusado erróneamente del asesinato de su madre. Una trama clásica que nos aboca a Flashpoint, y que muchos creen que no se resolverá en esta película, sino en la de The Flash.

Meet Iris West

También en el trailer tenemos la oportunidad de ver por primera vez a Iris West (Kiersey Clemons), interés romántico de The Flash y salvada de un accidente de tráfico al más puro estilo cámara superlenta del héroe. Extrañamente, porque encajaba bastante bien con la versión Whedon, esta secuencia quedó fuera del montaje estrenado en salas, y Snyder la recupera ahora.

Gardner Fox, el icono

Pequeño detalle de los que generan afición: en el rescate a Iris podemos ver un cartel de una marca llamada Gardner Fox. Ese es, también, el nombre de uno de los guionistas clásicos de DC Comics, autor de unas 40.000 historias y creador de la Liga de la Justicia. Poca broma con Gardner.

Piedritas voladoras

Zack Snyder deja claro que este es su Superman con esta forma de levitar las piedras alrededor del puño del héroe antes de empezar a volar. Ya pudimos ver este efecto, debido al campo de fuerza que genera el personaje, en la primera película de Snyder con los héroes DC, 'El hombre de acero'.

Calling Victor Stone

Esta es la imagen del trailer que está dando más que hablar: es Victor Strong antes de convertirse en Cyborg, con su chaqueta universitaria y en un paraje que no parece terrestre. Una de las teorías más comentadas es que puede tratarse de Cyborg comunicándose con una de las Cajas Madre, para lo que adopta esta forma más humana.

Flashpoint: primeras zancadas

Snyder ha confirmado que Flash modificará el normal transcurrir del tiempo en su montaje. Este bien podría ser ese momento. Es un evento importantísimo en el universo DC que posiblemente genere el núcleo de la película en solitario de Flash (igual que ya sirvió como pistoletazo de salida para la serie de televisión de The CW) y que aquí servirá, quizás, para que veamos a la Liga de la Justicia completamente derrotada por Darkseid, como en el cómic de la JLA 'Rock of Ages'.

Superman, luto riguroso

El traje negro de Superman es uno de los elementos de la versión de Snyder más conocidos y que los fans esperan con más ansiedad, ya que fue uno de los aspectos en los que Warner se enrocó sin salida: nada de traje negro. Es un elemento ya conocido en los comics, tras la muerte del personaje, donde simbólicamente tuvo que volver a ganarse los colores del traje y vestía lo que se conoce como un traje kryptoniano de regeneración: con sus poderes menguados, el color negro le facilita absorber más rápidamente los rayos de sol para recuperar sus habilidades a pleno rendimiento.

El regreso del Señor de la Noche

El batmóvil sobre el que está Batman es el de 'El regreso del Señor de la Noche', el mítico cómic de Frank Miller que se ambienta en un futuro distópico en el que Superman está al servicio de la ley y el orden, y Batman es un anciano retirado, proscrito y psicótico.

"Vivimos en una sociedad"

La prueba definitiva de que Zack Snyder es o bien un mostrenco sin capacidad para las sutilidades o más listo que todos nosotros juntos, está en el Joker apareciendo en la escena onírica de la película y citando el meme que se usa... para satirizar a quienes tienen al Joker como role model, avatar de Twitter o lo que sea. ¿Ironía retorcida u honestidad brutal? Es muy posible que 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' nos dé respuesta a esa duda de una vez por todas.