13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Un lugar tranquilo 2', 'Metro Exodus Complete Edition' y mucho más

De apocalipsis en apocalipsis: del silencioso de 'Un lugar tranquilo' al recién recauchutado para la nueva generación de 'Metro Exodus Complete Edition'. Y para relajar, los pasatiempos y actividades del cuaderno de verano de Blackie Books, que ya cumple toda una década. Estos son nuestros planazos para un fin de semana de persianas abajo, que viene la flama.

'Un lugar tranquilo 2'

Llega a cines la secuela de la película que puso de moda los postapocalipsis con limitaciones muy específicas (no hacer ruido, no escuchar, no ver, o como en la reciente y estupenda 'Disomnia', no dormir). En esta ocasión, dirige y escribe de nuevo John Krasinski, que se las arregla para reaparecer esporádicamente también en el reparto. Y repite como madre coraje del fin del mundo Emily Blunt, acompañada esta vez por un estupendo Cillian Murphy, tan enigmático como siempre.

Estreno en cines

'Luca'

Si te gusta la forma que tiene Pixar de aproximarse, de forma cándida y casi educativa, a distintos rincones y culturas del mundo para ambientar sus películas, tienes una cita con 'Luca'. Es la nueva película del estudio, que llega directamente Disney+ sin pasar por salas, como ya sucedió con 'Soul'. Esta vez cuenta la historia, ambientada en un pueblecito veraniego de la Riviera italiana, de un par de amigos, en realidad monstruos submarinos que se hacen pasar por humanos.

'Katla'

Arranca esta intrigante serie escandinava donde la erupción del volcán subglaciar Katla desencadena una serie de sucesos inexplicables, entre ellos el progresivo retorno a un pueblo semiabandonado por los efectos del volcán de gente a la que se creía muerta. Un tono tranquilo y sosegado ha llevado a comparar esta serie con producciones como 'Dark' o 'The Leftovers', en una producción de ritmo calmado y enigmático para quienes busquen más preguntas que respuestas masticadas.

'Mobile Suit Gundam I'

El mítico anime de robots gigantes vuelve a nuestras pantallas con cuatro largometrajes que recogieron en su día la serie de televisión. Las primeras tres películas cuentan todo el primer arco argumental de la serie, allá a principios de los años ochenta. El cuarto largometraje, 'Char's Counter Attack', es la secuela de la historia original y el primer largometraje de la franquicia concebido como tal. Se estrenó en Japón en 1988 y transcurre 13 años después del final de la serie original

'The Walking Dead: World Beyond'

Vas a tener que esperar al domingo, pero podrás disfrutar (si no lo hiciste en su paso por AMC) del nuevo spin-off ambientado en el universo de 'The Walking Dead', que puede que esté agotado en su serie principal, pero sigue generando secuelas y variantes. Esta tiene un toque claramente más juvenil (aunque no deja de lado el gore y el salvajismo) y transcurre diez años después del apocalipsis, cuando ya han crecido los primeros niños que no vivieron el antiguo mundo.

A partir del 20 de junio en HBO

'Metro Exodus Complete Edition'

La tercera parte de la saga de futurismo postapocalíptico en ruinas 'Metro' ya tiene una versión remozada que llegará este fin de semana a PS5 y Xbox Series X y S. En la consola de Sony y Series X el juego correrá a 60 imágenes por segundo a una resolución nativa de 4K, y en Series S se quedará en 1080p. Aprovechará las tecnologías de cada consola: sonido espacial y latencia mejorada en Xbox, audio 3D Tempest y DualSense en PS5. La actualización será gratuita si se tiene el juego en PS4 o Xbox One y si no, y quieres comprar la Complete Edition, te llevas las dos expansiones 'Sam’s Story' y 'The Two Colonels'.

Disponible en PS5 y Xbox Series X/S

'The Witcher Tales: Thronebreaker'

Llega a dispositivos móviles Android una nueva entrega de las peripecias de 'The Witcher' de CD Projekt Red, pero en formato RPG, aunque no es el único género que acaricia este juego de brillante aspecto visual cartoon. El título combina puzles, exploración, batallas por turnos y hasta una narrativa muy trabajada, y nos pone en la piel de la reina Meve de Lyria y Rivia, que tiene que enfrentarse a una invasión nilfgaardiana.

Disponible en Android

Steam Next Fest

Nada menos que 700 demos está poniendo Valve a disposición pública en este festival de seis días en los que podrás jugar a innumerables versiones de prueba. Hay de todos los géneros y para todos los gustos, y estarán disponibles hasta el próximo día 22 de junio. Nuestros compañeros de 3D Juegos seleccionaron algunas de las mejores, pero lo mejor es que te zambullas en las abundantes transmisiones en directo y en el catálogo a tu disposición, y a descargar.

'Overcooked! 2'

Uno de los juegos gratuitos de la Epic Game Store de esta semana (ya sabes, solo tienes que registrarte gratis, descargarlo, y será tuyo para siempre) es este multijugador en local u online de temática culinaria y en el que tendrás que salvar el Reino de la Cebolla superando locas pruebas en formato minijuego. Locura y frenesí en un título adictivo como pocos.

'El pensamiento conspiranoico' (Noel Ceballos)

Miguel Bosé nos ha vuelto a poner en bandeja el hablar de las conspiranoias, esa forma de pensamiento que funciona como el reverso de lo científico: primero las conclusiones y luego ya si eso, construimos las pruebas. Con su habitual y demoledora habilidad para resultar a la vez divertido y constructivo, Noel Ceballos se pasea por la historia del pensamiento conspiranoico, de sus orígenes a las vacunas que te convierten en imán humano, y el impacto de este tipo de discursos en la cultura popular. Uno de los ensayos imprescindibles del verano (y no solo porque lo estemos padeciendo en Twitter un día sí y otro también)

El pensamiento conspiranoico Hoy en Amazon por 18,90€

'El círculo de las hijas perdidas' (Lindsey Drager)

Esta novela, ganadora del prestigioso Premio Shirley Jackson (casi siempre una garantía en sí mismo) arranca como un drama sobre la soledad y pronto se adentra en terrenos más turbios. Recoge los cuentos que un académico narra a su pequeña antes de irse a dormir, entremezclados con las historias de un grupo de padres con hijas perdidas que se reúnen en una fábrica de paraguas abandonada. Un libro que reinventa el cuento gótico y canaliza los estilos de autoras como Mary Shelley o Charlotte Brontë.

El círculo de las hijas perdidas: 38 (colección Pulpas) Hoy en Amazon por 18,52€

'Cuaderno Blackie Books. ¡Edición décimo aniversario!'

Fiel a su cita anual y veraniega, vuelve el cuaderno de actividades y pasatiempos para adultos de Blackie Books. Además, en una edición muy especial, ya que cumple nada menos que una década y festeja más de 150.000 ejemplares vendidos de sus anteriores ediciones. De nuevo el campeón de 'Saber y ganar' Daniel López Valle y el ilustrador Cristóbal Fortúnez presentan 150 ejercicios de música, cine, series, ciencia, deporte y muchos otros temas para que el verano se pase en un suspiro.

Cuaderno Blackie Books. Vol. 10: Cuaderno de actividades para adultos. ¡Décimo aniversario! Hoy en Amazon por 12,25€

'Motorista Fantasma - El discípulo del diablo' (VVAA)

Si solo conoces al Motorista Fantasma por las películas de Nicolas Cage, tu encuentro con la encarnación clásica del personaje en los comics puede suponer una sorpresa: este voluminoso (como siempre) tocho de Marvel Limited Edition trae quince comics originales del personaje, la mayoría de la colección 'Marvel Two-In-One' y una aparición en 'Daredevil', y donde lo verás aliarse con La Cosa para combatir a Hulk, enfrentarse a Satán y unirse a los bizarros Campeones.